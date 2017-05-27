Сотрудники МЧС Петербурга спасли тонувшего в Обводном канале рыжего кота

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Сотрудники МЧС развернули сегодня целую спасательную операцию, чтобы вытащить из Обводного канала в Петербурге тонувшего рыжего кота: животное упало в воду и не могло самостоятельно выбраться. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС.

"В 13:29 мск поступила заявка, что в Обводном канале тонет кот и просит о помощи. На место выехало одно отделение. Там они обнаружили уже практически обессилевшее животное, которое тщетно пыталось цепляться за гранитную набережную", - сказал собеседник агентства.

Чтобы вытащить его из воды, спасателям пришлось спуститься к нему по веревке. "Сотрудники высушили кота полотенцем, он благодарно мяукнул и скрылся в неизвестном направлении", - отметили в управлении.