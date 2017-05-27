Карнавальным шествием на курорте Сочи открыли летний сезон отдыха

СОЧИ, 27 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Более 3 тыс. человек приняли в субботу участие в карнавальном шествии по центральным улицам курортам Сочи, приветствуя начало летнего сезона. Непременным атрибутом костюмов участников торжества, по задумке организаторов, стали шляпы, передает с места события корреспондент ТАСС.

Шляпы-автомобили, панамы-тележки, головные уборы самых немыслимых форм - от чалмы из сосисок на головах сотрудников Сочинского мясокомбината до мини-пляжа на сотрудниках санаториев - представили на карнавале предприятия города, торговые компании и экскурсионные фирмы.

"Снимая перед своими гостями шляпу, мы говорим им: "Добро пожаловать на летний карнавал", - такими словами дал начало движению колонны, стоя на стилизованной под трап самолета платформе, глава Сочи Анатолий Пахомов.

Хозяева и гости в одной колонне

Возглавили шествие представители крупнейших федеральных туристических агентств, благодаря усилиям которых наступающий летний сезон обещает быть в Сочи не менее успешным, чем прошлый. Следом прошли делегации соседей: курортов Абхазии и Крыма. Самой громкой и яркой была колонна футбольных болельщиков - эту категорию туристов на курорте ждут особенно. Через две недели Сочи будет принимать матчи Кубка конфедераций.

"Пока роли зрителей из стран, чьи сборные сыграют на сочинском стадионе "Фишт", исполнили воспитанники спортшкол города, но уже через несколько дней к нам начнут прибывать первые иностранные и российские футбольные болельщики", - отметила заместитель начальника Департамента физкультуры и спорта администрации Сочи Галина Мацнева.

Каждая из принимавших участие в карнавале групп по ходу следования делала остановки, чтобы в театрализованной форме представить все возможности отдыха на Черноморском побережье. Увидеть эти мини-представления смогли десятки тысяч сочинцев и гостей города-курорта.

Планы Сочи на лето

Гостиницы и санатории Сочи готовы принять в летний сезон порядка 4 млн туристов, с июня по сентябрь уже забронировано 95% номерного фонда. "Летний сезон практически продан, за этот период мы ожидаем около 4 млн человек с показателем средней загрузки здравниц порядка 95%. В целом мы ставим задачу максимально сохранить параметры загрузки курорта на уровне прошлого года 6,5 млн человек со среднегодовым уровнем заполняемости организованного сектора в пределах 75-77%", - сообщил ранее ТАСС глава курорта Анатолий Пахомов.

По его словам, на динамику бронирования практически не повлиял жесткий демпинг со стороны Турции.

На туристическом рынке Сочи работает более 1000 частных отелей, которые располагают современной инфраструктурой и способны предложить услуги за достаточно умеренные цены. С весны этого года начал работать первый в стране колл-центр для туристов, которые хотят снять дешевое жилье: дачу, комнату в квартире или гостевом доме. В работе центра используется бесплатный федеральный телефонный номер 8-800-100-10-65 и интернет-сайт www.tvoysochi.com.