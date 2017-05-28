Епископ Климент: массового перехода прихожан УПЦ Московского патриархата в Киевский нет

КИЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Сообщения о массовом переходе прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) сильно преувеличены. Об этом заявил викарий Киевской митрополии, глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ, епископ Ирпенский Климент (Вечеря).

"Из 40 храмов (захваченных УПЦ КП) только восемь согласились добровольно сменить конфессию. Остальные категорически против, чтобы в отношении к ним применялись рейдерские действия. Я хочу обратить внимание, что, поскольку у УПЦ (МП) более 12 тысяч приходов, то, конечно, эти 40 храмов на статистику существенно не влияют. Но это судьбы людей", - сказал епископ в интервью информагентству "112.ua".

Климент уточнил, что из 12 тысяч приходов только в примерно 40 храмах происходят конфликты. "Департамент по делам религии называет цифру в два раза больше, но нам не понятно, откуда такая статистика", - отметил священнослужитель.

Он также напомнил, что УПЦ (МП) с 1991 года не имеет юридической связи с РПЦ. "В то же время мы сообща решаем духовные вопросы, связанные с теми вызовами, которые стоят сегодня перед религией в мире. Вопросы церковных канонов, вопросы, связанные с церковной миссией", - рассказал епископ.

При этом Климент отметил, что "Украина, наверное, никогда не была полноценно независимым государством". "И когда сегодня спрашивают, насколько УПЦ независима от РПЦ, то я даю ответ, что она независима настолько, насколько Украина независима от России. Потому что мы можем какие-то лозунги говорить и выдавать желаемое за действительное, но глобальная проблема - внутри самой Украины", - полагает епископ.

Церковные сепаратисты

В интервью Климент назвал Киевский патриархат "церковными сепаратистами". По его словам, не без влияния УПЦ КП в Верховной раде появились на повестке дня 18 мая скандальные законопроекты номер 4128 и номер 4511, подготовленные рядом депутатов от парламентской коалиции. Как отметил епископ, этого "никто и не скрывает". "Дело в том, что даже пресс-секретарь (спикера Рады) Андрея Парубия - это бывший руководитель пресс-службы Киевского патриархата Андрей Ковалев", - сказал Климент.

Под давлением прихожан УПЦ МП и общественности законопроекты не были рассмотрены депутатами. По словам экспертов, эти проекты документов противоречат нормам Конституции и международного права в сфере гарантии свободы вероисповедания.

В одном из законопроектов, авторами которого выступили представители коалиции "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта", предлагается назначать митрополитов и епископов религиозными организациями только по согласованию с органами власти. Еще одна статья данного закона конкретнее - если представители конфессии будут сотрудничать с религиозными центрами в государстве-агрессоре, власть наделяется правом вообще ее запретить на территории Украины.

Парламентарии также предлагают внести в статью 8 закона "О свободе совести и религиозных организациях" положения, регулирующие принадлежность лица к религиозной общине. Например, прописать термин "самоидентификация" и уточнить минимальное количество представителей религиозной общины, согласно решению которых может быть изменена подчиненность храмов конфессиям.

В Главном научно-экспертном управлении аппарата Верховной рады выступили с жесткой критикой этого документа. Юристы вынесли однозначный вердикт - отклонить законопроект, как нарушающий конституцию и действующие на Украине законы.