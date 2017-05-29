Третий в России коворкинг-центр "Точка кипения" откроется в Иванове при поддержке АСИ

ИВАНОВО, 29 мая. /ТАСС/. Третий в России центр коллективной работы (коворкинг-центр) "Точка кипения" Агентства стратегических инициатив (АСИ) открывается 29 мая в городе Иваново. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области.

"Сегодня в Иваново состоится торжественное открытие третьей в России "Точки кипения" при поддержке Агентства стратегических инициатив", - сказали в пресс-службе.

Коворкинг-центр "Точка кипения" - это пространство для коллективной работы, которое, по замыслу АСИ, должно стать площадкой для дискуссий предпринимателей, инженеров, ученых, педагогов, студентов и аспирантов, а также представителей власти в формате "без галстука". В рамках дискуссий, участники будут формировать бизнес-идеи, обсуждать идеи стартапов и "дорожные карты" для их воплощения.

Формат пространства коллективной работы "Точка кипения" разработан АСИ и используется с 2014 года, когда первый такой центр был открыт в Москве. С тех пор здесь прошло свыше 400 мероприятий, в которых приняли участие больше 80 тыс. человек. В конце 2016 года вторая "Точка кипения" открылась в Санкт-Петербурге.

Форум о бизнесе будущего

29 мая в новом центре стартует форум "Бизнес будущего: из технологической ячейки - в лидеры мирового рынка", в ходе которого участники рассмотрят практики создания технологических ячеек в России, которые должны стать прообразом будущих крупных компаний, а также обсудят потребности легкой промышленности в высококвалифицированных кадрах.

Основной повесткой форума и целью последующей работы "Точки кипения" в Иваново станет развитие российской индустрии моды и текстильной промышленности как ведущей отрасли экономики Ивановской области, а также формирование рынка FashionNet в рамках реализации Национальной технической инициативы (НТИ).

В форуме и церемонии открытия "Точки кипения" примут участие губернатор региона Павел Коньков, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, директор направления "Молодые профессионалы" АСИ и член Экспертного совета при правительстве РФ Дмитрий Песков, инвестор проекта в Иваново Кирилл Игнатьев, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимир Мау и другие.

Об НТИ и АСИ

НТИ - долгосрочная комплексная программа по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет. В послании Федеральному собранию в декабре 2014 года президент России Владимир Путин обозначил Национальную технологическую инициативу одним из приоритетов государственной политики.

Среди приоритетных направлений НТИ выделяют следующие рынки: EnergyNet (распределенная энергетика от "персонального производства" до "умных сетей", "умного города"); FoodNet (системы персонального производства и доставки еды и воды); SafeNet (новые персональные системы безопасности); HealthNet (персональная медицина); AeroNet (распределенные системы беспилотных летательных аппаратов); MariNet (распределенные системы морского транспорта без экипажа); AutoNet (распределенная сеть управления автотранспортом без водителя); FinNet (децентрализованные финансовые системы и валюты); NeuroNet (распределенные искусственные компоненты сознания и психики).

В конце 2016 года заместитель директора направления "Молодые профессионалы" АСИ и руководитель группы по реализации НТИ Евгений Ковнир сообщил ТАСС, что к названным направлениям добавились высокотехнологичные рынки FashionNet и MediaNet, которые, по его словам, "могут стать приоритетными направлениями НТИ".

Агентство стратегических инициатив (АСИ) - некоммерческая организация, созданная правительством России для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах. В частности, для продвижения приоритетных проектов, реализации мероприятий по улучшению предпринимательской среды в России и развитию профессиональных кадров.