Десятки тысяч участников Большого Манчестерского пробега почтили память жертв теракта

ЛОНДОН, 29 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. В английском городе Манчестер в воскресенье состоялся Манчестерский забег на 10 км - первое крупное массовое мероприятие с момента теракта в городе 22 мая, унесшего жизни 22 человек. В состязании приняли участие десятки тысяч человек, которые почтили память жертв теракта минутой молчания. Одним из самым трогательных моментов, вызвавших овацию у собравшейся публики, стало чтение местным поэтом Тони Уолшем, известным по литературному псевдониму Лонгфелла, стихотворения Do Something, воодушевившего горожан на то, чтобы после трагедии продолжать жить полноценной жизнью.

Это состязание считается третьим по популярности соревнованием стайеров в Великобритании после Северного забега в Ньюкасл-апон-Тайне и Лондонского марафона, и призвано, как считают власти, вернуть английский город к полноценной жизни после трагедии.

Соревнование в Манчестере, носящее золотой статус Международной федерации легкоатлетических ассоциаций, включало полумарафон и забег на классическую дистанцию в 10 тысяч метров. Победу в последнем, в мужском и женском состязаниях, одержали американский стайер Датан Ритценхайм и знаменитая эфиопская бегунья, трехкратная олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира Тирунеш Дибаба. Для представительницы Эфиопии эта победа оказалась уже четвертой за время ее участия в соревнованиях на манкунианской земле (Манчестер возник на месте кельтского поселения Мансенион и римского укрепленного лагеря Манкуниум, и жителей города привыкли именовать манкунианцами).

Британские власти уделили особое внимание обеспечению безопасности участников забега, маршрут которого традиционно пролегал по центральным улицам Манчестера. Для охраны спортсменов и зрителей от потенциальных угроз в город были направлены дополнительные силы полиции из северной части Уэльса, а также английских графств Мерсисайд, Западный Йоркшир и Чешир.

Организаторам акции удалось также собрать тысячи фунтов стерлингов в помощь пострадавшим от теракта за счет сборов от нанесения татуировок за 50 фунтов с изображением пчелы - появившегося еще в период промышленной революции XVIII-XIX веков символа трудолюбия жителей Манчестера.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел в ночь с понедельника на вторник сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. Жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником - 22-летним британцем ливийского происхождения Салманом Абеди, стали 22 человека, 75 получили ранения. По последним данным, 66 человек остаются в больницах, 23 из них находятся в отделениях интенсивной терапии в тяжелом состоянии.