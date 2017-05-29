Матвиенко призвала не "перегибать палку" в контроле за детскими оздоровительным лагерями

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Контролирующим органам необходимо серьезно относиться к проверке компаний, занимающихся организацией детского отдыха, однако избыточные требования могут привести к сокращению количества детских оздоровительных лагерей. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, выступая на Координационном совете при президенте РФ, посвященном организации детского летнего отдыха.

"Во всем нужна мера. Я обращаюсь и к МЧС, и к санитарно-эпидемиологическим службам. Требования должны быть серьезными, но, пожалуйста, не перегибайте, потому что просто целый ряд лагерей не начнет свою работу", - сказала сенатор. По ее словам, перегибы и избыточные требования могут "отпугнуть от создания детских лагерей, и количество детских лагерей будет сокращаться".

Матвиенко при этом подчеркнула, что для детей в оздоровительных лагерях должны быть созданы комфортные и безопасные условия. "Но я лично не против и спартанских условий, палаток для туризма и летних временных сооружений, но, конечно, обеспечивающих безопасность. Нужно как можно больше детей охватить загородным отдыхом, чтобы они побыли летом на воздухе", - добавила спикер.