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Циклоны вновь обеспечат в Москве неустойчивую погоду в начале лета

Общество
29 мая, 13:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

В первый день лета ожидается заметное похолодание

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© Евгений Свечников/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Серия циклонов, перемещающихся по северной половине европейской России, станет причиной неустойчивой погоды в столичном регионе, с кратковременными дождями и грозами. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

"В первой половине недели температура будет колебаться близко к норме, хотя и немного не дотянет до нее. Заметное похолодание начнется в тылу второго циклона в четверг, в первый день календарного лета", - уточнил представитель метеослужбы.

Во вторник, 30 мая, ночью атмосферный фронт продолжит оказывать влияние на погоду, в его зоне прогнозируется дождь, местами сильный, с грозой и порывами ветра до 13-18 м/с. В Москве будет 12-14 градусов, по области - от 10 до 15 градусов тепла. Днем местами пройдет небольшой дождь, максимальная температура 17-19 градусов в мегаполисе и 15-20 градусов в Подмосковье.

В ночь на среду, 31 мая, местами небольшой дождь, минимальная температура 7-9 градусов в столице и 4-9 градусов по области. Днем местами прогнозируется небольшой кратковременный дождь, гроза с порывами ветра до 15 м/с, воздух прогреется до 20-22 градусов в Москве и до 17-22 градусов в Подмосковье.

В четверг на столичный регион начнет влиять очередной циклон с северо-запада. Ночью пройдут небольшие и умеренные дожди, местами прогремят грозы, при которых прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с. Ночью 13-15 градусов в столице и 11-16 градусов по области. Днем всего лишь 16-18 градусов в Москве и 14-19 градусов в Подмосковье.

В пятницу, 2 июня, с северо-западными ветрами на территорию столичного региона продолжат поступать прохладные воздушные массы. Ночью ожидается 5-10, днем 12-17 градусов. В субботу похолодание продолжится: ночью до 2-7, днем лишь 10-15 градусов. Пройдут небольшие кратковременные дожди.

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