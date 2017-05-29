Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.05:
$ 56.71
€ 63.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роспотребнадзор запретил работу почти 300 летних лагерей для детей

Общество
29 мая, 13:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Эти лагеря еще могут заработать при условии, что они будут готовы принять детей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор не дал разрешения на работу 290 летних детских лагерей, сообщила  в Совете Федерации глава ведомства Анна Попова на заседании Координационного совета при президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

"На сегодняшний день это 290 лагерей в разных субъектах", - сказала она, отвечая на вопрос спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, сколько лагерей не получили разрешения на работу.

Попова добавила, что эти лагеря еще могут заработать при условии, что они будут готовы принять детей.

Планируется, что в этом году будут работать более 42 тыс. организаций отдыха детей, из них более 2 тыс. загородных лагерей, 545 санаториев, более 33 тысяч лагерей с дневным пребыванием, более 4 тысяч лагерей труда и отдыха и более 1,6 тысячи лагерей палаточного типа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
14
Московский велопарад собрал рекордные 40 тысяч участников
13
В Москве состоялся Зеленый марафон "Бегущие сердца"
Президент России Владимир Путин во время поклонения мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя, 24 мая
4
Путин приложился к мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В мэрию подана заявка на проведение оппозиционной акции 12 июня
2
Дерипаска назвал ложью сообщения о его просьбе об иммунитете в обмен на показания в США
3
В России 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства
4
WP: администрация Трампа хочет перезапустить переговоры с РФ по Украине
5
СБУ проводит проверки в офисах "Яндекса" в Киеве и Одессе
6
Депутат Рады: украинские ракетчики увольняются с "Южмаша" и уезжают в РФ
7
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
Темы дня
Загрузка...
Реклама