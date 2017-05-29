Роспотребнадзор запретил работу почти 300 летних лагерей для детей

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор не дал разрешения на работу 290 летних детских лагерей, сообщила в Совете Федерации глава ведомства Анна Попова на заседании Координационного совета при президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.
"На сегодняшний день это 290 лагерей в разных субъектах", - сказала она, отвечая на вопрос спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, сколько лагерей не получили разрешения на работу.
Попова добавила, что эти лагеря еще могут заработать при условии, что они будут готовы принять детей.
Планируется, что в этом году будут работать более 42 тыс. организаций отдыха детей, из них более 2 тыс. загородных лагерей, 545 санаториев, более 33 тысяч лагерей с дневным пребыванием, более 4 тысяч лагерей труда и отдыха и более 1,6 тысячи лагерей палаточного типа.