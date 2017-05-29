Палестинские власти запретили разводы в месяц рамадан

КАИР, 29 мая. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Власти палестинской автономии, действующие на Западном берегу реки Иордан, запретили разводы между супругами на время священного поста в месяц рамадан. Такое распоряжение принято главным судьей региона, советником главы палестинской администрации по вопросам ислама Махмудом аль-Хишашем.

В его указании, направленном всем шариатским судьям Западного берега Иордана, говорится о необходимости "прекратить регистрацию разводов между супружескими парами, в каком бы виде он не был представлен на рассмотрение". Все заявления о разводах должны быть отложены до окончания священного для мусульман поста в месяц рамадан, который в 2017 году завершится 24 июня.

Исключения делаются только для "экстремальных случаев, не терпящих никаких отлагательств". Но и при этом оба супруга должны предварительно представить в местную комиссию по семейным вопросам письменное заявление с объяснением причин разрыва семейных связей и аргументы в необходимости незамедлительного развода.

Советник по вопросам ислама пояснил, что подобное решение властей принято "исходя из многолетнего опыта и практики местных шариатских судов в месяц рамадан". В этот период в суды поступает наибольшее количество заявлений о регистрации изменений семейного статуса. Как разъяснил аль-Хишаш, многие мусульмане в месяц рамадан очень резко переходят от привычных условий повседневной жизни к соблюдению поста, желая таким образом за несколько недель "очиститься сразу и полностью". Ограничения в светлое время суток в пище, воде, курении, отличные от заведенного ранее распорядка, приводят многих приверженцев ислама в состояние неуравновешенности или по крайней мере "нестабильности". В таких обстоятельствах, добавил аль-Хишаш, появляются многочисленные и скоропалительные решения о прекращении супружеских обязательств.

Согласно исламской традиции, женатому мужчине достаточно при нескольких свидетелях вслух произнести три раза слово "талак" (по-арабски - развод), чтобы супружеские отношения с женщиной считались, по законам мусульманского права - шариата, разорванными. Поэтому, как решили палестинские власти, решения о разводе нужно отложить до окончания месяца рамадана.

В 2017 году священный для правоверных мусульман пост начался 27 мая и завершится лунный месяц рамадан 24 июня по григорианскому календарю.