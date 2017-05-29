На создание коворкинг-центров "Точка кипения" от регионов поступило около 20 заявок

ИВАНОВО, 29 мая. /ТАСС/. Около 20 заявок поступило в этом году от российских регионов на создание центров коллективной работы (коворкинг-центров) "Точка кипения" при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщил журналистам директор направления "Молодые профессионалы" АСИ, член экспертного совета при правительстве РФ, член совета директоров ОАО "РВК", ПАО "Аэрофлот" Дмитрий Песков.

"В этом году у нас около 20 заявок на создание "Точек кипения" по всей стране. Далеко не факт, что мы сделаем 20 или даже 10, потому что для ее создания недостаточно инициативы губернатора. Должны появиться сильные предприниматели, понимающие формат, готовые в него инвестировать", - сказал он.

По словам Пескова, у Иваново, где 29 мая открылся третий такой центр в стране после Москвы и Санкт- Петербурга, "есть уникальный шанс стать не просто третьим регионом, а учебным пространством для других подобных регионов".

Песков добавил, что один из проектов, который сейчас обсуждается - это открытие "Точки кипения" в Севастополе, на базе Севастопольского государственного университета. "Мы обсуждаем уже конкретные места, как и где это можно сделать, сроки зависят от местного предпринимательского актива", - сказал он.

Кроме того, как отметил Песков, "один из пунктов форсайт-навигации этого года - это Якутия, город Якутск, мы обсуждаем развитие города, там очень прогрессивный бизнес и власть, которая это движение поддерживает, поэтому допускаю, что в Якутске что-то подобное может появиться".

Он подчеркнул, что постепенно регионы начинают проявлять интерес к организации таких площадок. "Самая массовая программа, которая была в "Точке кипения" в прошлом году - это программа переобучения региональных команд. У нас со всей страны вместе учились вице- губернаторы, министры экономики, министры образования. Поэтому мы сейчас видим, как во многих регионах, которые до этого были не очень активны, сейчас эта поддержка идет", - уточнил собеседник агентства.

Коворкинг-центр

Коворкинг-центр "Точка кипения" - это пространство для коллективной работы, которое, по замыслу АСИ, должно стать площадкой для дискуссий предпринимателей, инженеров, ученых, педагогов, студентов и аспирантов, а также представителей власти. В рамках дискуссий участники будут формировать бизнес-идеи, обсуждать идеи стартапов и "дорожные карты" для их воплощения.

Формат пространства коллективной работы "Точка кипения" разработан АСИ, первый такой центр был открыт в Москве. С тех пор здесь прошло свыше 400 мероприятий, в которых приняли участие больше 80 тыс. человек. В конце 2016 года вторая "Точка кипения" открылась в Санкт-Петербурге. Сегодня в Иваново был открыт третий коворкинг-центр.