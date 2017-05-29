Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.05:
$ 56.71
€ 63.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Движение аэроэкспрессов во Внуково в Москве затруднено из-за упавшего дерева

Общество
29 мая, 17:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

На месте работают аварийно-восстановительные бригады железнодорожников

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Движение поездов на участке Лесной городок - Аэропорт Внуково Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) затруднено из-за дерева, поваленного на пути ураганом. Об этом сообщается на сайте РЖД.

"Сегодня в 14:45 на перегоне "Лесной городок - Аэропорт Внуково" Киевского направления МЖД из-за неблагоприятных погодных условий на контактную сеть и устройство автоблокировки, которое отвечает за регулировку движения поездов в автоматическом режиме, упало дерево, - говорится в сообщении. - В связи с этим в настоящее время затруднено движение аэроэкспрессов как в сторону аэропорта Внуково, так и в сторону Москвы".

На место прибыли аварийно-восстановительные бригады железнодорожников, чтобы как можно быстрее устранить последствия падения дерева и возобновить движение поездов, сообщили в РЖД.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
14
Московский велопарад собрал рекордные 40 тысяч участников
13
В Москве состоялся Зеленый марафон "Бегущие сердца"
Президент России Владимир Путин во время поклонения мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя, 24 мая
4
Путин приложился к мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: семь человек погибли и 69 пострадали при урагане в Москве
2
Послу РФ в Черногории вручили ноту протеста из-за задержания депутата в Москве
3
Упавшее на пути Филевской линии метро дерево вызвало сбой в движении
4
Песков: история с задержанием мальчика на Арбате - вопрос правоохранительных органов
5
В результате урагана в Красногорске погиб один человек
6
Пресс-конференция Путина и Макрона. Видеотрансляция
7
Крупнейшие бури и ураганы со шквалистым ветром в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама