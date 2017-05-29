Движение аэроэкспрессов во Внуково в Москве затруднено из-за упавшего дерева

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Движение поездов на участке Лесной городок - Аэропорт Внуково Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) затруднено из-за дерева, поваленного на пути ураганом. Об этом сообщается на сайте РЖД.
"Сегодня в 14:45 на перегоне "Лесной городок - Аэропорт Внуково" Киевского направления МЖД из-за неблагоприятных погодных условий на контактную сеть и устройство автоблокировки, которое отвечает за регулировку движения поездов в автоматическом режиме, упало дерево, - говорится в сообщении. - В связи с этим в настоящее время затруднено движение аэроэкспрессов как в сторону аэропорта Внуково, так и в сторону Москвы".
На место прибыли аварийно-восстановительные бригады железнодорожников, чтобы как можно быстрее устранить последствия падения дерева и возобновить движение поездов, сообщили в РЖД.