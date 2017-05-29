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Ураган повалил более 100 деревьев в подмосковных Люберцах

Общество
29 мая, 17:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

В городском округе Люберцы все аварийно-спасательные службы экстренно ликвидируют последствия урагана

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Аварийно-спасательные службы Люберецкого округа начали ликвидацию последствий урагана, который в понедельник 29 мая прошел в Москве и Московской области. Стихия повалила более 100 деревьев, говорится в сообщении информационно-аналитического управления администрации Люберецкого муниципального района.

"В городском округе Люберцы все аварийно-спасательные службы экстренно ликвидируют последствия сегодняшнего урагана. По предварительным данным, в результате стихии было повалено более 100 деревьев", - говорится в сообщении.

По информации "Службы-112" городского округа Люберцы, в поселке Красково сорвавшимся с контейнерной площадки листом железа повредило три автомобиля, пострадала одна женщина. "Сейчас на улицы выведена техника, задействованы сотрудники управляющих компаний, водоканала и электросетей. Рабочие заняты распилом деревьев, упавших на линии электропередачи, автомашины, подъезды и остановки общественного транспорта", - цитируется в сообщении глава округа Владимир Ружицкий.

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