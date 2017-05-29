Около 10 тыс. паломников поместят в лагерь у озера Селигер

ТВЕРЬ, 29 мая. /ТАСС/. Палаточный лагерь начали устанавливать на берегу озера Селигер в Тверской области для паломников, приезжающих к 350-летней годовщине обретения мощей Нила Столобенского. Уже установлено более 120 палаток для паломников и волонтеров, сообщили в пресс-службе областного правительства.

"На берегу озера Селигер началась установка лагеря для паломников, который будет работать с 8 по 12 июня в дни празднования 350-летия обретения мощей Нила Столобенского. Для удобства ориентирования паломнический городок разделят на улицы, каждой палатке присвоят номер, установят информационные указатели. Обеспечивать питание будут 12 полевых кухонь, проживание и питание в лагере бесплатное", - рассказали в правительстве.

По словам губернатора Тверской области Игоря Рудени, ожидается прибытие нескольких тысяч гостей. "Торжества пройдут в монастыре Нило-Столобенская пустынь. Возглавит праздничные мероприятия патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который 9 июня совершит божественную литургию, крестный ход и молебен на Соборной площади обители. В программе праздника также просветительский форум, в ходе которого запланировано выступление сводного хора из 500 человек", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что всего в мероприятиях примут участие около 10 тыс. паломников со всей России. На проведение торжеств Тверская область получила субсидию из федерального бюджета объемом 4,6 млн рублей, в областной казне на эти цели предусмотрено около 1,5 млн рублей.

Нил Столобенский (родился в конце XV века - умер в декабре 1555 года) - канонизированный святой Русской православной церкви, основатель мужского монастыря Нило- Столобенская пустынь, который расположен в 10 км от города Осташков. Его память отмечается 9 июня. Образ преподобного запечатлен на гербе Фировского района Тверской области.