Жители пятиэтажек получат информационные буклеты по новым квартирам

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Столичные власти через месяц подготовят специальные буклеты, в которых жителям хрущевок, попавших в программу реновации, предоставят всю актуальную информацию по новым квартирам. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"Буклеты в печатном виде будут готовы в течение месяца, в них будет информация о том, в каком виде жителям будут предоставляться квартиры. Вариант буклета будет стандартный для всех домов. Кроме того, мы их разместим и на сайте (сайте проекта "Активный гражданин", - прим. ТАСС)", - сказал он.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки, а на их месте построить новые дома. Пока в списке для голосования жителей, которое проходит с 14 мая по 15 июня, значится чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек.

В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей площади.