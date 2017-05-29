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Путин и мэр Парижа побывали в гостях у русских школьников

Общество
29 мая, 23:30 UTC+3 ПАРИЖ Арина Лебедева, Дмитрий Горохов

Президента РФ ознакомили с программой дополнительного образования

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ПАРИЖ, 29 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева, Дмитрий Горохов/. Президент РФ Владимир Путин и мэр Парижа Анн Идальго посетили классы русского языка в Российском духовно-культурном центре, расположенном на набережной Бранли. Об этом ТАСС сообщила руководитель Русской классической гимназии Юлия Ребиндер.

Она рассказала, что школьники с гордостью приняли высоких гостей и подарили им свои рисунки. По просьбе детей Путин и мэр Парижа сфотографировались с ними на память.

По словам Ребиндер, в стенах центра ведется преподавание русского языка для широкой аудитории по новейшим методикам. Главе российского государства были представлены программы дополнительного образования, предлагаемые действующими на территории центра Русской классической гимназией, учебным центром Института русского языка им. Пушкина, кружками для детей и взрослых.

В соседнем классе проходили занятия театрального кружка, урок вела директор парижского института Пушкина Татьяна Соколова. Она рассказала ТАСС, что к предстоящему дню рождения Пушкина дети готовят спектакль "У Лукоморья". По просьбе гостей школьники с выражением прочитали пушкинские строки.

"Спасибо вам, ребята! Удачи вам!" - пожелал президент.

Русский язык во Франции

Открытие 19 октября 2016 года Российского духовно-культурного центра в Париже придало новый импульс развитию культурного диалога между РФ и Францией. По словам Соколовой, "сегодня преподавание русского ведется почти в 400 колледжах и лицеях Франции". "Все более популярны дополнительные школы образования, где язык Пушкина можно изучать по интенсивной программе", - подчеркнула руководитель института.

Соколова обратила внимание, что все более популярными становятся и школы, где русский язык можно изучать по интенсивной программе. В стране таких учебных заведений насчитывается уже около 100. Только в парижской школе "Алые паруса", расположенной в историческом XVI округе французской столицы, сегодня уже 300 учеников.

Наряду с университетами Парижа русский язык преподают сегодня в высших школах Бордо, Дижона, Лилля, Лиона, Ниццы, Страсбурга, Тулузы. В ряде университетов лингвистическую специализацию можно объединить с дипломом по международной торговле, праву, геополитике, социологии и экономике.

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