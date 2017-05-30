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Вакцинация детей от кори впервые за пять лет началась в провинции Алеппо

Общество
30 мая, 9:50 UTC+3 АЛЕППО АЛЕППО 30, мая. /ТАСС

В освобожденных от боевиков деревнях врачи работают на улице, в районе Салахин вакцинация проходит в стационарных условиях

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АЛЕППО, 30 мая. /ТАСС/. Сирийские педиатры начали кампанию по вакцинации детей от кори в освобожденных от террористов селениях провинции Алеппо. Об этом сообщил журналистам глава департамента здравоохранения провинции Зияд Аль-Хадж Таха.

"Вакцинация детей организована впервые с начала боевых действий в 2012 году как в немногочисленных функционирующих медучреждениях, так и прямо на улицах небольших населенных пунктов. Мы планируем охватить и тех малышей, кто не смог получить прививку вовремя", - сказал он.

В районе Салахин (Восточное Алеппо) вакцинация проходит в стационарных условиях. Власти смогли восстановить поликлинику, в которой еще несколько месяцев назад находился штаб террористов. Сказывается нехватка врачей. Три педиатра в день осматривают и прививают более 300 человек.

В освобожденные от боевиков деревни врачи приезжают в составе бригад и работают там на улице. Помимо вакцинации группы оказывают необходимую медпомощь населению. Зияд Аль-Хадж Таха напомнил, что Сирия не производит препаратов для вакцинации, а покупка медикаментов за границей затруднена из-за санкций, введенных некоторыми странами Запада. Он рассказал, что на помощь сирийцам пришли Россия и Китай, а 300 тысяч вакцин от кори в рамках гуманитарной помощи поставила Индия.

О завершении операции по освобождению Алеппо от боевиков заявил 23 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу. Ранее в Минобороны РФ отмечали, что перед тем, как покинуть Алеппо, представители "умеренной оппозиции" минировали "буквально все", даже детские игрушки. Российские саперы работали в Алеппо с декабря прошлого года. В марте этого года, после освобождения Пальмиры, российские саперы работали и там.

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