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Около 50 га земель арктического Ямала выделили под выращивание картофеля в этом году

Общество
30 мая, 10:00 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, мая. /ТАСС

В прошлом году под посадку картофеля выделили 45 га

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Около 50 га земли в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выделили под выращивание картофеля в этом году, еще на площади 2 га планируется посадить капусту, лук и морковь. Об этом сообщили в пресс-службе департамента агропромышленного комплекса региона.

"Несмотря на затяжные холода, ситуация под контролем. Когда окончательно сойдет снег и достаточно прогреется почва, на ямальских полях начнется работа. В этом году под посадку картофеля на Ямале запланировано около 50 га земли, высаживать клубневые будут четыре предприятия - "Ямальский картофель" в Салехарде, агрофирмы "Приполярная" и "Толькинская" в Красноселькупском районе и муниципальное сельхозпредприятие "Мужевское" в Шурышкарском", - сказали в пресс-службе.

По данным департамента, в прошлом году под выращивание картофеля возделывалось около 45 га.

"Рост незначительный, потому что Ямал - это территория экстремального земледелия. В регионе используются раннеспелые сорта картофеля с коротким вегетационным периодом - в среднем 70 дней - как правило, это сорта отечественной и зарубежной селекции, последняя представлена белларозой, ред скарлетт, галой и розарой. Расчетная потребность сельхозпредприятий в семенном материале картофеля составляет около 120 тонн", - уточнили в департаменте.

"В Красноселькупском районе на площади 2 га планируется возделывание ранних овощных культур: капусты, лука и моркови. В этом году на поддержку растениеводства в региональном бюджете предусмотрено около 10 млн рублей - предоставляются субсидии на частичное возмещение расходов на производство картофеля и овощей, а также на закуп картофеля у населения через потребительские общества", - добавили в пресс-службе.

По данным синоптиков, весна этого года на Ямале выдалась морозной. Леходод на Оби прошел только 27 мая, на неделю позднее, чем в прошлом году. Весь май по ночам в регионе температура воздуха опускалась до минус 10-15 градусов.

2016 год выдался для ямальских аграриев весьма урожайным - только на сельхозпредприятиях было получено 430 тонн картофеля, что на 40% больше, чем в 2015 году. А с учетом хозяйств населения в округе было собрано около 1,3 тыс. тонн картофеля.

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