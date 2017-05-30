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Москомархитектура начала прием заявок на разработку проектов по программе реновации

Общество
30 мая, 13:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

К участию в конкурсе на разработку концепций пяти экспериментальных площадок приглашаются российские и международные компании, архитектурные и проектные бюро

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов объявил о старте приема заявок для участия в открытом архитектурно-градостроительном конкурсе на разработку концепций пяти экспериментальных площадок реновации в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

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"Микрорайоны пятиэтажек, которые мы сегодня обсуждаем, представляют собой рыхлую низкосортную застройку. Программа реновации, инициированная мэром Москвы Сергеем Собяниным, предлагает сделать что-то качественное: зонирование пространств на приватные и общественные, создание комфортной городской среды, решение транспортных проблем путем разработки плотной сетки дорог в квартале, достаточное количество парковочных мест, обеспеченность социальными объектами в пешей доступности. Это серьезный градостроительный вызов, и мы надеемся, что многие мировые архитекторы и градостроители будут принимать в этом участие", - приводит пресс-служба слова Кузнецова.

Он также сообщил, что конкурс пройдет в два этапа. К участию приглашаются российские и международные компании, архитектурные и проектные бюро, при этом иностранным офисам необходимо иметь московского партнера или проектный офис в Москве.

Первым этапом будет сбор заявок в виде портфолио команд, подтверждающего наличие опыта по разработке градостроительной документации на территорию не меньше, чем квартал.

Профессиональное жюри тщательно изучит все поступившие заявки и отберет лучшие команды - предположительно по четыре на каждую из пяти первых экспериментальных площадок. На втором этапе командам на гонорарной основе предстоит разработать архитектурно- градостроительные концепции в соответствии с техническим заданием.

В финале для каждой площадки будет выбрано наилучшее решение, на основании которого разработают проект планировки территории.

"На прием заявок отводится отводится месяц. Частично он совпадает с периодом голосования жителей по площадкам, поэтому конкретные участки для проектирования будут предоставлены позже", - отметил Кузнецов.

Он добавил, что для подач заявки командам необходимо зайти на официальную страницу конкурса - портал "Архсовет Москвы" и заполнить форму регистрации.

Кузнецов пояснил, что в состав жюри и экспертной группы конкурса войдут руководители профильных департаментов, институтов, таких как Высшая школа экономики, Высшая школа урбанистики имени Высоковского, РАНХиГС, РААСН, Общественная палата Москвы, Союз архитекторов России, Союз московских архитекторов, а также российские и зарубежные архитекторы, эксперты.

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