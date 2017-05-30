Мизулина: в 2016 году органы опеки забрали из семей более 3,2 тысяч детей

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Член Совета Федерации Елена Мизулина заявила, что в прошлом году в России из семей было отобрано более 3,2 тыс. детей.
"Если ограничиться только отобранием детей, то получится 3288 детей в прошлом году, 3444 ребенка в 2015 году", - отметила Мизулина в ходе пресс-конференции в ТАСС.
При этом Мизулина отметила, что, как показывает практика, 23-24% детей органы опеки возвращают обратно в семью. По ее словам, это может говорить о том, что при изъятии детей из семей поторопились.
Вместе с тем, по словам Мизулиной, ежегодно в России изымается из семей более 300 тыс. детей, большинство из них - временно. "87% из этих 300 тыс. 440 (детей) изымаются в рамках профилактики для оказания социальной реабилитации несовершеннолетнего, оказания помощи, (эти меры) носят временный характер", - пояснила она. Примерно 50% детей изымаются из семей с одним родителем, 25% - из многодетных.
В некоторых регионах отобранные дети содержатся в специальных учреждениях три месяца, где-то - до года, уточнила сенатор. "Часть детей оседает в специальных учреждениях, они признаются оставшимися без попечения родителей", - добавила она.
Число россиян, лишенных в 2016 году родительских прав из-за преступлений против членов семьи, составило 157 человек, сообщила Мизулина.
"В 2016 году в связи с совершением преступления против члена семьи 157 родителей были лишены родительских прав, в 2015 году - 138", - сказала она.
Чтобы исправить ситуацию с изъятием детей из семей, по мнению Мизулиной, необходимо "вернуть российские традиции", в которых "ребенок и семья неразделимы". Она уверена, что нужно комплексно корректировать законодательство, включая Семейный кодекс, закон об основах системы профилактики безнадзорности, закон об основных гарантиях прав ребенка и закон об основах социального обслуживания.
Мизулина представила в ТАСС доклад "Ювенальная юстиция: современный вызов России и миру", подготовленный при участии родительских общественных организаций и на основе данных региональных органов исполнительной власти. Он был составлен как альтернатива правительственному докладу, подготовить который поручил президент Владимир Путин и который пока не обнародован.