Власти Подмосковья намерены подписать с Москвой соглашение об утилизации отходов реновации

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Подмосковные власти планируют подписать со столицей соглашение об утилизации отходов от программы реновации жилищного фонда. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган в ходе конференции в Одинцовском районе.

"Мы планируем подписать соглашение со столицей, гармонизировать нормативную документацию Москвы и Московской области. План на этот год у нас - выстроить четкие взаимоотношения с Москвой, указать конкретные точки, куда все это дело поедет, и выбрать технологию переработки всех тех строительных отходов, которые будут производиться по программе реновации", - сказал Коган.

Около 63 миллионов тонн отходов строительства, сноса и грунтов может поступить в Подмосковье в результате реализации программы реновации жилищного фонда, добавил Коган.

Ежегодно эта цифра будет составлять около 10-15 млн тонн. Сейчас из столицы в область отправляется 13,53 млн тонн отходов от строительства и 7,9 млн тонн твердых коммунальных отходов. Вместе с отходами от реновации эта цифра достигнет почти 30 млн тонн мусора в год, сказал он.

Президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки и построить новые дома на их месте в начале 2017 года. Всего для сноса было заявлено 8 тыс. домов, в них проживают 1,6 млн человек. Однако пока в списке для голосования жителей, которое проходит с 14 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс.

Пятиэтажный дом может попасть в программу реновации Москвы, если его техническое состояние неудовлетворительное и более 70% опрошенных жителей поддерживают участие в программе. Жители Москвы, чьи дома будут снесены в рамках реновации, получат квартиры такой же или большей общей площади.