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Федотов надеется, что государство продолжит линию по увековечиванию памяти жертв репрессий

Общество
30 мая, 16:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека отметил, что эта линия должна претворяться в жизнь

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов выразил надежду, что линия государства по увековечиванию памяти жертв политических репрессий будет продолжена. Об этом он заявил в ходе посещения мастерской скульптора Георгия Франгуляна, который занимается созданием монумента памяти жертв политических репрессий в Москве.

"Эта линия (государства) продолжается уже давно. Наш совет по правам человека предложил концепцию государственной политики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий еще в феврале 2011 года, в 2015 году по прямому поручению президента Владимира Путина этот документ был утвержден правительством. После чего президент издал указ о сооружении мемориала (жертвам политических репрессий в Москве)", - сказал Федотов.

Он выразил надежду, что линия президента "продолжится, потому что утвержденная правительством концепция государственной политики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий должна претворяться в жизнь".

Скульптор Георгий Франгулян, в свою очередь, сообщил, что темой трагедии политических репрессий вдохновился еще в детстве. "Я вдохновлялся с семилетнего возраста, когда я понял, что происходит. Мне не рассказывали, но я видел весь этот ужас, когда из журналов авторучкой лиц репрессированных (вычеркивали - прим. ТАСС). Вы там увидите штрих пера и заштрихованные лица", - поделился Франгулян подробностями работы над мемориалом.

Основу бронзовой композиции составят множество человеческих фигур, взмывающих ввысь. По краям монумента расположатся рельефные скрижали, где на разных языках будет написано слово "помни". Площадь перед монументом предполагается выложить камнями, привезенными из мест, где располагались лагеря и тюрьмы ГУЛАГа.

По словам Франгуляна, в настоящее время отлито три четверти памятника и собрано две трети. Открытие мемориала запланировано на 30 октября 2017 года, в День памяти жертв политических репрессий.

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