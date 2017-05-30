Полтавченко предложил создать центры по развитию у детей способностей в IT-сфере

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на заседании городского правительства во вторник предложил создать центры дополнительного образования по развитию способностей детей в сфере информационных технологий и других научных отраслях.

"С учетом перехода страны и мира на новый технологический уклад и объявленную президентом научную технологическую инициативу (НТИ) нам надо думать о создании дополнительных городских центров компетенций для молодежи и детей по прорывным технологиям", - сказал Полтавченко. Губернатор подчеркнул, что на эти цели будут найдены необходимые средства и свободные помещения.

Он отметил, что в ближайшее время необходимо завершить работу над формированием концепции и созданием центра информационных технологий - "своеобразного бизнес-инкубатора, где будут готовить к вузам и техникумам детей, прошедших первичную подготовку в школах и районных центрах". Кроме информационных технологий, он предложил обратить внимание на биотехнологии, робототехнику и другие направления.

Ранее председатель комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин сообщал, что разрабатывается идея создания детских технопарков на базе районных центров творчества. По его оценке, серьезного бюджетного финансирования данный проект не потребует, определенную помощь в приобретении необходимого дополнительного оборудования могут оказать заинтересованные в привлечении кадров промышленные предприятия города. К проекту тогда уже проявляли интерес "Радар ММС", "Авангард", "Ленполиграфмаш" и другие компании.

Детские технопарки - это площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, нацеленные на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей.

Национальная технологическая инициатива (НТИ) - долгосрочная программа по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет. Среди приоритетных направлений программы выделяют девять рынков: энерджинет (распределенная энергетика от "персонального производства" до "умных сетей", "умного города"), маринет (распределенные системы морского транспорта без экипажа), аэронет (распределенные системы беспилотных летательных аппаратов), нейронет (распределенные искусственные компоненты сознания и психики) и т. д.