Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.05:
$ 56.52
€ 62.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полтавченко предложил создать центры по развитию у детей способностей в IT-сфере

Общество
30 мая, 16:41 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 30, мая. /ТАСС

Губернатор Санкт-Петербурга также предложил обратить внимание на биотехнологии, робототехнику и другие направления

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на заседании городского правительства во вторник предложил создать центры дополнительного образования по развитию способностей детей в сфере информационных технологий и других научных отраслях.

"С учетом перехода страны и мира на новый технологический уклад и объявленную президентом научную технологическую инициативу (НТИ) нам надо думать о создании дополнительных городских центров компетенций для молодежи и детей по прорывным технологиям", - сказал Полтавченко. Губернатор подчеркнул, что на эти цели будут найдены необходимые средства и свободные помещения.

Он отметил, что в ближайшее время необходимо завершить работу над формированием концепции и созданием центра информационных технологий - "своеобразного бизнес-инкубатора, где будут готовить к вузам и техникумам детей, прошедших первичную подготовку в школах и районных центрах". Кроме информационных технологий, он предложил обратить внимание на биотехнологии, робототехнику и другие направления.

Ранее председатель комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин сообщал, что разрабатывается идея создания детских технопарков на базе районных центров творчества. По его оценке, серьезного бюджетного финансирования данный проект не потребует, определенную помощь в приобретении необходимого дополнительного оборудования могут оказать заинтересованные в привлечении кадров промышленные предприятия города. К проекту тогда уже проявляли интерес "Радар ММС", "Авангард", "Ленполиграфмаш" и другие компании.

Детские технопарки - это площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, нацеленные на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей.

Национальная технологическая инициатива (НТИ) - долгосрочная программа по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет. Среди приоритетных направлений программы выделяют девять рынков: энерджинет (распределенная энергетика от "персонального производства" до "умных сетей", "умного города"), маринет (распределенные системы морского транспорта без экипажа), аэронет (распределенные системы беспилотных летательных аппаратов), нейронет (распределенные искусственные компоненты сознания и психики) и т. д.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Полтавченко, Георгий Сергеевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
Так выглядит сейчас река Кума у села Отказное, которое находится под угрозой подтопления
4
В селе Горькая Балка развернуты пункты временного размещения для жителей Ставрополья
14
Московский велопарад собрал рекордные 40 тысяч участников
13
В Москве состоялся Зеленый марафон "Бегущие сердца"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп считает, что в России смеются над США из-за обвинений в его адрес
2
"Аэрофлот" подал иск на 2,1 млрд руб. к производителю самолетов Sukhoi SuperJet
3
Украина открыла уголовное дело против РФ за ведение "гибридной войны"
4
Лавров считает заявления Макрона о пропаганде СМИ РФ влиянием антироссийской кампании
5
ЕСПЧ обязал РФ выплатить €38 тыс. по делу о вбросах на думских выборах 2011 года
6
Премьер Молдавии: Кишинев хочет от Москвы более уважительного отношения
7
АТОР: российские курорты лидируют по количеству бронирований на летний отдых 2017 г.
Темы дня
Загрузка...
Реклама