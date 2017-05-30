МИД: россияне не пострадали в результате стихийного бедствия в Шри-Ланке

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российские граждане не пострадали в результате стихийного бедствия в Шри-Ланке.

Об этом сообщили в МИД РФ.

В министерстве напомнили, что в этой стране в последние несколько дней продолжительные ливни вызвали наводнения и оползни, приведшие к гибели 188 человек. Более 100 жителей острова получили ранения, тысячи потеряли имущество и были вынуждены покинуть свои дома.

"По данным посольства России в Коломбо, среди российских граждан пострадавших нет", - подтвердили на Смоленской площади.

"Президент РФ Владимир Путин выразил президенту Шри-Ланки Майтрипале Сирисене соболезнования в связи с постигшим страну бедствием, - отметили в российском дипведомстве. - По линии МЧС ланкийской стороне предложена помощь в преодолении последствий разгула стихии".