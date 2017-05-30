Самолет авиакомпании "Вим-Авиа" с детьми задерживается в Пулково более 7 часов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Вылет из Петербурга самолета авиакомпании "Вим-Авиа", который должен был доставить группу детей из Пулково в болгарскую Варну, задерживается уже более чем на 7 часов. Как пояснили в авиакомпании, причиной стала неисправность самолета.

"Через полчаса самолет вылетит. На время задержки всем пассажирам было предоставлено все, предусмотренное правилами (напитки, питание - прим. ТАСС). Причина задержки рейса - техническая неисправность", - сказала ТАСС представитель компании.

Согласно онлайн-табло Пулково, рейс 9371 должен был вылететь в 16:00 мск. Сейчас вылет назначен на 23:30.

По данным СМИ, самолет должен доставить на отдых в Болгарию более 100 несовершеннолетних воспитанников спортивных школ.

Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура Татарстана начала проверку "ВИМ-Авиа" из-за задержки ее плановых рейсов 28-29 мая. По данным ведомства, причиной этого явился перенос сроков ремонта самолетов и, как следствие, недостаточность парка воздушных судов.

Транспортная прокуратура уже выявляла нарушения лицензионного законодательства при перевозках пассажиров "ВИМ-Авиа". Компания неоднократно привлекалась к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1.2. КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения) с назначением наказания в виде штрафа.

Задержка большинства чартерных рейсов "ВИМ-Авиа" возникла из-за проведения планового технического обслуживания воздушных судов. Всем пассажирам, рейсы которых были задержаны, обещалось предоставление напитков, питания и размещение в гостинице.

"ВИМ-Авиа" сообщила, что большинство ее чартерных рейсов задержали на прибытие и вылет из аэропорта "Домодедово". На пять часов задержался вылет рейса из Даламана, на час - из Гуанчжоу, на два часа - из Благовещенска, на два с половиной часа - из Салоников, на четыре часа - из Сочи, на шесть часов - из Махачкалы, на четыре часа - из Симферополя, на восемь часов - из Ларнаки, еще один рейс из Ларнаки - на 11 часов. Из Краснодара рейс задержан более чем на пять часов, из Санкт-Петербурга - более чем на два часа, из Еревана - более чем на три часа.