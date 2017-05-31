Совфед обсудит законы об оповещении населения о ЧС и об отмене открепительных на выборах

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Совет Федерации 31 мая соберется на 413-е пленарное заседание, в ходе которого намерен обсудить ряд законов, в том числе об изменениях в выборное законодательство, а также закон об оповещении населения о чрезвычайных ситуациях.

В частности, будет рассмотрен пакет поправок в избирательное законодательство, отменяющий открепительные удостоверения на выборах и дающий возможность голосовать не по месту регистрации, а по месту пребывания. Он был подготовлен главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом и его коллегой Анатолием Широковым.

Согласно документу, гражданин может быть включен в список избирателей, заблаговременно подав заявление по месту пребывания в порядке, установленном ЦИК. Закон устанавливает сроки, когда можно это сделать - не ранее чем за 45 дней до дня голосования и не позднее 14:00 субботы накануне выборов. Подать заявление можно будет только при наличии паспорта или временного удостоверения личности, если паспорт меняют. Также закон упрощает требования к подписным листам.

Кроме того, палата обсудит правительственный закон об использовании ресурсов сетей связи для оперативного информирования населения о чрезвычайных ситуациях. Он закрепляет за операторами связи обязанность сообщать своим абонентам информацию об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий.

Помимо того, сенаторы рассмотрят закон об уголовной ответственности за создание так называемых групп смерти в интернете, призывающих несовершеннолетних к совершению суицида. Основные изменения вносятся в Уголовный и в Уголовно-процессуальный кодексы РФ. В частности, предлагается дополнить УК РФ новыми статьями 110.1 и 110.2 - "Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства" и "Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства". Они предусматривают максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы за склонение к суициду, в том числе несовершеннолетних.

В рамках "правительственного часа" перед сенаторами выступит министр спорта Павел Колобков, который расскажет о развитии массового спорта в России. Также сенаторы заслушают доклад митрополита Волоколамского Илариона по теме "Бизнес и нравственность".