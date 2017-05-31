В Москве пройдет фестиваль для детей "Мультимир"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Фестиваль развлечений для детей и их родителей "Мультимир" во второй раз пройдет в Москве. Начиная с 31 мая и по 4 июня под одной крышей соберутся ведущие анимационные студии России и мира, которые подарят юным посетителям встречу с их любимыми героями мультфильмов.

Город-сказка

"Мультимир" приурочен ко Дню защиты детей, который отмечается 1 июня, но откроет свои двери для посетителей на день раньше - в последний день календарной весны. Как обещают организаторы, в пространстве 75-го павильона ВДНХ вырастет целый город, состоящий из множества удивительных игровых площадок - ведущие анимационные студии России и зарубежья воссоздадут в реальности сказочные миры своих мультфильмов, "чтобы юные посетители смогли окунуться в неповторимую атмосферу волшебства".

На фестивале дети смогут встретиться с самыми популярными героями мультфильмов, побывать в сказочных мирах любимых мультсериалов, от души повеселиться, поиграть, принять участие конкурсах, посмотреть грандиозный концерт и парад мультипликационных персонажей. Детей ожидает встреча с героями таких мультфильмов, как "Свинка Пеппа", "Аркадий Паровозов", "Смешарики" и "Маша и Медведь". Мультгерои не только будут встречаться на всей территории праздника, но и несколько раз пройдут по центральной аллее "Мультимира" парадом.

По словам исполнительного директора Ассоциации анимационного кино Ирины Мастусовой, первый фестиваль "Мультимир" показал, насколько удачным может быть формат выставки, где производители анимации взаимодействуют со своими зрителями напрямую, и стал "по-настоящему грандиозным праздником".

"С одной стороны, это замечательная возможность для ребят познакомиться вживую с любимыми мультгероями. С другой - это уникальный опыт для студий, которым впервые выпала возможность поработать непосредственно со своей аудиторией в таком большом масштабе", - сказала она.

Все для детей

Как отметил соорганизатор фестиваля, генеральный директор компании "0+ media" Александр Саблуков, мероприятие направлено на развлечение основной аудитории - детей в возрасте от 3 до 10 лет. Он подчеркнул, что анимационных фестивалей такого формата в мире немного.

"Существуют либо парки, которые принадлежат той или иной компании - "Диснейленд", например, либо фестивали для профессионалов, для аниматоров, где в бизнес-формате представляют свои проекты, в том числе анимационные. У нас же - ростовые куклы, квесты, конкурсы, розыгрыши для детей, и большое количество премьер - у нас установлена в павильоне большая сцена, на которой с утра до вечера идут концерты, презентации и премьеры новых мультфильмов", - пояснил Саблуков.

Он сказал, что в первый день фестиваля будет презентован первый российский VR-кинотеатр под названием "Мульт-VR", который позволит, надев гарнитуру виртуальной реальности, "оказаться в компании любимых персонажей и вместе с ними смотреть мультфильмы". Кроме того, на стендах будут устройства виртуальной реальности с американскими горками, каруселями, которые также будут показывать мультфильмы в формате 360.

Премия "Мультимир"

Первый день фестиваля закончится вручением новой индустриальной премии в сфере анимации и лицензирования "Мультимир". Награды будут присуждены в 13 номинациях лучшим российским и зарубежным полнометражным мультфильмам и сериалам, а также за самые интересные образы героев и песни, за качество графики и актерской работы.

На соискание премии принимаются анимационные фильмы и сериалы российского и зарубежного производства, локализованные на русский язык (озвучка или субтитры), и вышедшие в кинопрокат или эфир в период с 1 января 2016 по 31 марта 2017 года.

Как считает Саблуков, который также является генеральным директором премии, ежегодное вручение наград за успешные анимационные проекты "будет способствовать развитию рынка, консолидации его участников, в числе которых анимационные студии, производители детских товаров, правообладатели, медиакомпании". "Также премия "Мультимир" призвана стимулировать рост профессионального уровня в индустрии детства и увеличения на российском рынке доли детских товаров, производимых по анимационным лицензиям", - отметил он.

Благотворительная акция

В рамках фестиваля киностудия "Союзмультфильм" и фонд "Арифметика добра" проведут благотворительную акцию, направленную на поддержку детей-сирот. Цель социального проекта - через призму семейного праздника рассказать о тех, кто растет без родителей, и поддержать семьи, принявшие детей-сирот. Акция будет проходить на интерактивном стенде "Союзмультфильма", дети смогут принять участие в мастер-классах, сфотографироваться с ростовыми куклами любимых персонажей и стать героями мультиков, а любой желающий сможет сделать пожертвование на площадке. Все собранные средства пойдут на оплату онлайн-уроков образовательной программы для детей, оставшихся без попечения родителей.

"Подобные благотворительные акции очень важны, и мы благодарны организаторам "Мультимира" за поддержку, - приводит пресс-служба "Союзмультфильма" слова председателя правления киностудии Юлианы Слащевой. - Мультфильмы киностудии "Союзмультфильм" учат детей ценностям, несут социальную, воспитательную и образовательную функции".

"Через игровую форму и анимацию мы можем научить детей помогать близким, заботиться друг о друге, - отметила Слащева. - Мы рады, что в гостях у "Союзмультфильма" и фонда "Арифметика добра" в рамках такого грандиозного мероприятия дети смогут повеселиться, встретиться с любимыми героями и вспомнить, что творить добро - легко".

Об организаторах

Организаторами фестиваля выступают ВГТРК, компания "Цифровое телевидение", ВДНХ, Ассоциация анимационного кино и компания "0+ Медиа". В мероприятии принимают участие крупнейшие анимационные студии России, лицензионные агентства, представляющие международные анимационные бренды, и ведущие компании индустрии детских товаров.