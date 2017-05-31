Жители Норильска отправили гумпомощь пострадавшим от пожаров в Красноярском крае

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КРАСНОЯРСК, 31 мая. /ТАСС/. Жители Норильска собрали и отправили для погорельцев, лишившихся жилья во время масштабных пожаров в Красноярском крае, почти четыре тонны гуманитарной помощи. Об этом сообщили в мэрии Норильска.
"Неравнодушные норильчане за три дня собрали 3,7 тонны гуманитарного груза: одежду, обувь, медикаменты, бытовую химию, средства гигиены, консервы, посуду, одеяла, подушки и другие предметы первой необходимости. Его безвозмездную доставку взяли на себя один из авиаперевозчиков и транспортная компания города", - сообщили в мэрии.
В ближайшее время помощь будет доставлена жителям Канска, Лесосибирска, Бирилюсского и Нижнеингашского районов.
24 мая произошли масштабные пожары в Лесосибирске, Канске, поселках Стрелка (входит в городской округ Лесосибирск), Малая Кеть, Тиличеть. В результате погибли три человека. Серия крупных возгораний оставила без крыши над головой 533 человека, в том числе 67 детей. По фактам пожаров возбуждено несколько уголовных дел.