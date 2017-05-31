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Программа реновации может "заморозить" или снизить цены на недвижимость в Москве

Общество
31 мая, 11:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

По мнению мэра Собянина, снижения цен можно будет добиться за счет увеличения предложения на рынке жилья

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Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Программа реновации, которая после принятия соответствующего закона в Госдуме, стартует в Москве, позволит "заморозить" или, возможно, даже снизить цены на недвижимость в столице, которая относится к числу самых дорогих городов мира. Такую оценку в интервью ТАСС дал мэр Москвы Сергей Собянин.

Интервью

Сергей Собянин

Сергей Собянин: выход из программы реновации открыт

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"Как минимум, цены не будут расти, это уже хорошо. Как максимум, возможно некоторое снижение, не радикальное, но, скорее всего, оно будет", - спрогнозировал глава города, отвечая на вопрос о ценах на жилье в долгосрочной перспективе в результате реализации программы.

Снизить цены станет возможным за счет увеличения предложения на рынке жилья. По словам мэра, город предполагает строить около 3 млн квадратных метров недвижимости в год в Москве на пике реализации программы реновации жилья в столице (программа продлится 10-15 лет). В какой год наступит этот пик, он не уточнил. Сейчас частные застройщики возводят в Москве тот же объем - около 3 млн кв. метров, это крайне мало, уверен мэр.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн квадратных метров.

Однако пока в списке для голосования жителей чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, для запуска программы расселения потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет.

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. Бизнесу, который располагается сейчас на первых этажах в пятиэтажках, планируется предоставлять равнозначное по площади помещение в новых домах или денежную компенсацию.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Второе чтение запланировано на 9 июня.

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