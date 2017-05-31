Около 3 млн кв. м жилья в год будет строиться в Москве на пике реновации

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Власти Москвы будут строить около 3 млн квадратных метров недвижимости в год в Москве на пике реализации программы реновации жилья в столице. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТАСС.

"На пике программы реновации будет строиться около 3 миллионов в год. Такие объемы абсолютно по плечу тем мощностям, которые у нас есть", - сказал он. Хотя примерно такой же объем жилья возводят ежегодно все частные застройщики в Москве, программа реновации не создаст государственной монополии на рынке недвижимости столицы, считает Собянин.

"Они (частные застройщики - прим. ТАСС) так и будут строить свои 3 миллиона метров, а мы - свои три. Вводиться будет 6 миллионов - нормальный баланс. Ничего страшного нет, что мы в течение нескольких лет сравняемся по объему строительства с частным бизнесом. Наши 3 миллиона монополистом нас не сделают", - сказал он.

При этом дополнительный объем жилья, который появится по программе реновации, позволит сдержать рост цен на недвижимость в Москве, считает Собянин. "Если будем выводить на рынок дополнительные квадратные метры, мне кажется, ничего плохого не случится, это благо для москвичей и для экономики, - резюмировал он, - как минимум цены не будут расти. Это уже хорошо. Как максимум возможно некоторое снижение, не радикальное, но, скорее всего, оно будет".

Всего для сноса было заявлено 8 тыс. домов, в них проживают 1,6 млн человек. Пока в списке для голосования жителей, которое проходит с 14 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. Пятиэтажный дом может попасть в программу реновации Москвы, если его техническое состояние неудовлетворительное и более 70% опрошенных жителей поддерживают участие в программе. Жители Москвы, чьи дома будут снесены в рамках реновации, получат квартиры такой же или большей общей площади.