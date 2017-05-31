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Мэр Москвы подписал распоряжение о выплатах компенсаций из-за шквала в столице

Общество
31 мая, 15:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Власти Москвы выделят из резервного фонда города 105 млн рублей на реализацию распоряжения мэра

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о выплате компенсаций пострадавшим и семьям погибших в результате обрушившегося 29 мая на столицу шквала. Документ опубликован в среду на сайте мэрии.

Жертвами стихии в Москве стали 10 человек, пострадали около 170.

Согласно документу семьи погибших получат по 1 млн рублей. Пострадавшим и госпитализированным в медучреждения будет выплачена компенсация в размере 500 тыс. рублей, получившим амбулаторную помощь - 100 тыс. рублей.

Власти Москвы, как отмечается, также возместят родственникам погибших расходы на погребение (110 тыс. рублей). Кроме того, несовершеннолетним, потерявшим родителя в результате стихийного бедствия, будут назначены ежемесячные выплаты в соответствии с правовыми актами столицы.

В целях реализации распоряжения власти Москвы выделят из резервного фонда города 105 млн рублей.

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