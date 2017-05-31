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Митрополит Иларион назвал геноцидом массовые убийства христиан на Ближнем Востоке

Общество
31 мая, 15:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

По словам священнослужителя, идеи террористов, "прикрываемые исламской риторикой, не имеют права называться религией"

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Гонения на христиан в странах Ближнего Востока и Северной Африки являются геноцидом и главной проблемой современного христианства, заявил митрополит Волоколамский Иларион, выступая в среду на заседании Совета Федерации.

"На глазах всего цивилизованного сообщества происходит систематическое истребление христиан, давно уже приобретшее масштаб геноцида. Лишь в самое последнее время о гонениях на христиан заговорили на высшем политическом уровне", - сказал он.

В качестве примера митрополит привел Ирак, где до начала так называемой арабской весны проживало около 1,5 млн христиан, "но сегодня от них осталась лишь одна десятая часть, и исход христиан из Ирака продолжается".

Священнослужитель напомнил присутствующим, что в ходе встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска в 2016 году предстоятели двух конфессий подчеркнули, что преследование христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке является главной проблемой, волнующей сегодня мировое христианство.

Иларион добавил, что идеи террористов, "прикрываемые исламской риторикой, не имеют права называться религией".

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