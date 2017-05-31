Общественный совет при Ростуризме предлагает расширить перечень оснований для выдачи виз

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Члены комиссии по развитию и поддержке въездного туризма Общественного совета при Ростуризме обратились к ведомству с предложением расширить перечень оснований для выдачи российских виз иностранным гражданам на основании документов, подтверждающих бронирование гостиниц, прошедших классификацию. Об этом сообщил председатель комиссии Иван Введенский.

"Это в целом идет в русле международной практики. Человек, забронировав себе отель, например, в Booking, в этом же отеле делает себе визовую поддержку и, если надо, в консульство идет с бронью гостиницы", - сказал он.

В обращении комиссии к Ростуризму, с которым ознакомился ТАСС, говорится, что предстоящие изменения в статьи ФЗ N 132 "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", касающиеся введения обязательной классификации объектов туристической индустрии, позволяют расширить перечень оснований для выдачи иностранному гражданину визы РФ.

"Считаем, что внесение данных изменений в упомянутые корреспондирующие нормы права позволит увеличить въездной туристический поток в РФ, поднять въездной туризм на новую высоту, а также позволит законодательству РФ в сфере въездного туризма соответствовать современной мировой практике", - говорится в обращении.

Члены комиссии предлагают Ростуризму рассмотреть возможность обращения в Минкультуры РФ с предложением выступить с законодательной инициативой, чтобы дополнить статью 10 ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" пунктом "Документы (договор), подтверждающие размещение в гостиницах и иных средствах размещения, прошедших обязательную классификацию объектов туристической индустрии".