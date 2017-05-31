Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.06:
$ 56.69
€ 63.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Общественный совет при Ростуризме предлагает расширить перечень оснований для выдачи виз

Общество
31 мая, 18:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Иностранным гражданам предлагается выдавать визы на основании документов, подтверждающих бронирование гостиниц

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Члены комиссии по развитию и поддержке въездного туризма Общественного совета при Ростуризме обратились к ведомству с предложением расширить перечень оснований для выдачи российских виз иностранным гражданам на основании документов, подтверждающих бронирование гостиниц, прошедших классификацию. Об этом сообщил председатель комиссии Иван Введенский.

"Это в целом идет в русле международной практики. Человек, забронировав себе отель, например, в Booking, в этом же отеле делает себе визовую поддержку и, если надо, в консульство идет с бронью гостиницы", - сказал он.

В обращении комиссии к Ростуризму, с которым ознакомился ТАСС, говорится, что предстоящие изменения в статьи ФЗ N 132 "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", касающиеся введения обязательной классификации объектов туристической индустрии, позволяют расширить перечень оснований для выдачи иностранному гражданину визы РФ.

"Считаем, что внесение данных изменений в упомянутые корреспондирующие нормы права позволит увеличить въездной туристический поток в РФ, поднять въездной туризм на новую высоту, а также позволит законодательству РФ в сфере въездного туризма соответствовать современной мировой практике", - говорится в обращении.

Члены комиссии предлагают Ростуризму рассмотреть возможность обращения в Минкультуры РФ с предложением выступить с законодательной инициативой, чтобы дополнить статью 10 ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" пунктом "Документы (договор), подтверждающие размещение в гостиницах и иных средствах размещения, прошедших обязательную классификацию объектов туристической индустрии".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
Так выглядит сейчас река Кума у села Отказное, которое находится под угрозой подтопления
4
В селе Горькая Балка развернуты пункты временного размещения для жителей Ставрополья
14
Московский велопарад собрал рекордные 40 тысяч участников
13
В Москве состоялся Зеленый марафон "Бегущие сердца"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Навальный заявил, что не будет исполнять решение суда по иску Усманова
2
Посольство РФ: попытки черногорских СМИ формировать черные списки недостоверны
3
По делу о массовых беспорядках у здания парламента Крыма предъявлен первый гражданский иск
4
Пять сотрудников посольства Молдавии в Москве объявлены персонами нон грата
5
"Нафтогаз": суд Стокгольма отменил условие "бери или плати" в контракте с "Газпромом"
6
"Газпром" получил от минюста Украины постановление об аресте акций "Газтранзита"
7
Суд удовлетворил иск Усманова к Навальному
Темы дня
Загрузка...
Реклама