Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.06:
$ 56.69
€ 63.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Британское посольство вводит сбор за обращение в службу поддержки при оформлении визы

Общество
31 мая, 22:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Дополнительные 5,48 фунта стерлингов будут взимать за обращение в службу поддержки по электронной почте. Консультация по телефону, как и прежде, обойдется в 1,37 фунта стерлингов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Посольство Великобритании в Москве сообщило о введении с 1 июня нового сбора при оформлении визы. Как отмечается в размещенном в социальной сети Facebook заявлении дипмиссии, дополнительные 5,48 фунта стерлингов (около 400 рублей) будут взимать за обращение в службу поддержки по электронной почте.

"По всему миру вводится дополнительный сбор за обращение в службу поддержки клиентов по электронной почте или телефону. Сбор действует только для клиентов, подающих заявления на британскую визу за пределами Великобритании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что консультация по телефону, как и прежде, обойдется в 1,37 фунта стерлингов (около 100 рублей) в минуту.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
Так выглядит сейчас река Кума у села Отказное, которое находится под угрозой подтопления
4
В селе Горькая Балка развернуты пункты временного размещения для жителей Ставрополья
14
Московский велопарад собрал рекордные 40 тысяч участников
13
В Москве состоялся Зеленый марафон "Бегущие сердца"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Катастрофа Ту-154 Минобороны могла произойти из-за ошибок в управлении
2
Пять сотрудников посольства Молдавии в Москве объявлены персонами нон грата
3
"Газпром" называет решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом" промежуточным
4
"Нафтогаз": суд Стокгольма отменил условие "бери или плати" в контракте с "Газпромом"
5
Проезд в подмосковных электричках подорожает более чем на 7% с 1 июля
6
Песков не считает нужным комментировать высказывания своей дочери Елизаветы в соцсетях
7
По делу о массовых беспорядках у здания парламента Крыма предъявлен первый гражданский иск
Темы дня
Загрузка...
Реклама