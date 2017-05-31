Британское посольство вводит сбор за обращение в службу поддержки при оформлении визы

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Посольство Великобритании в Москве сообщило о введении с 1 июня нового сбора при оформлении визы. Как отмечается в размещенном в социальной сети Facebook заявлении дипмиссии, дополнительные 5,48 фунта стерлингов (около 400 рублей) будут взимать за обращение в службу поддержки по электронной почте.

"По всему миру вводится дополнительный сбор за обращение в службу поддержки клиентов по электронной почте или телефону. Сбор действует только для клиентов, подающих заявления на британскую визу за пределами Великобритании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что консультация по телефону, как и прежде, обойдется в 1,37 фунта стерлингов (около 100 рублей) в минуту.