Британское посольство вводит сбор за обращение в службу поддержки при оформлении визы

Определились все возможные соперники ЦСКА в третьем квалификационном раунде ЛЧСпорт 31 мая, 23:14
Бабаев: ЦСКА пока не обсуждал с Милановым новый контрактСпорт 31 мая, 22:50
Бабаев: ЦСКА надеется определить причину постоянных травм ДзагоеваСпорт 31 мая, 22:46
Кузнецова вышла в третий круг Roland GarrosСпорт 31 мая, 22:38
Бабаев: ЦСКА в ближайшее время планирует продлить контракт с ФернандесомСпорт 31 мая, 22:34
Гендиректор ЦСКА: Тошич имеет предложения из Азии, с которыми сложно конкурироватьСпорт 31 мая, 22:33
ЦСКА договорился с Игнашевичем и Березуцкими о продлении контрактовСпорт 31 мая, 22:25
Мутко: дискуссии с IAAF по поводу России вести бесполезно, но все встанет на свои местаСпорт 31 мая, 22:20
Фильм Кустурицы "По млечному пути" получил "Золотого Витязя" в СевастополеКультура 31 мая, 22:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Посольство Великобритании в Москве сообщило о введении с 1 июня нового сбора при оформлении визы. Как отмечается в размещенном в социальной сети Facebook заявлении дипмиссии, дополнительные 5,48 фунта стерлингов (около 400 рублей) будут взимать за обращение в службу поддержки по электронной почте.
"По всему миру вводится дополнительный сбор за обращение в службу поддержки клиентов по электронной почте или телефону. Сбор действует только для клиентов, подающих заявления на британскую визу за пределами Великобритании", - говорится в сообщении.
Отмечается, что консультация по телефону, как и прежде, обойдется в 1,37 фунта стерлингов (около 100 рублей) в минуту.