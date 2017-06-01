Миронов предлагает отменить школьные занятия по субботам и домашние задания на выходные

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил законодательно отменить практику школьных занятий и выполнения домашних заданий по выходным. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе думских справороссов.

По мнению Миронова, "учащихся нужно освободить от "сверхурочной работы" в гонке за показателями, которую устраивают взрослые". "День защиты детей - это прежде всего повод задуматься, а всё ли мы, взрослые, делаем для того, чтобы детство было действительно счастливым. Счастье невозможно оценить в показателях успеваемости, в результатах ЕГЭ или в количестве дополнительных занятий, которые посещает ребенок", - цитирует Миронова его пресс-служба.

На его взгляд, "дети работают ничуть не меньше, чем взрослые". В связи с этим Миронов сообщил, что фракция "Справедливая Россия" разрабатывает законодательные инициативы, касающиеся жизни школьников, в том числе об отмене учебных занятий по выходным дням.

"Там, где практика субботних занятий закреплена статусом заведения, следует проводить в этот день мероприятия спортивного и познавательного характера. Пусть это будет день спорта, день здоровья, день игр и, конечно же, день семьи. Ведь дефицит общения в семьях - одна из главных причин детских стрессов и проблем", - указал политик.

Кроме того, Миронов предлагает законодательно запретить давать домашние задания на выходные, поскольку отдыхать в эти дни имеют право не только взрослые.

"Рассчитываю, что педагогическая общественность, родители поддержат наши предложения, а мы будем добиваться их принятия в парламенте. Детство должно быть детством, а учеба не должна становиться тяжкой обузой. Ведь счастливое детство - это счастливое будущее любой страны", - заключил он.