"Яндекс:" число запросов о младенцах больше числа всех запросов про детей от 7 до 18 лет

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Число поисковых запросов в Рунете про детей до года больше, чем всех запросов про детей от семи до 18 лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного к Международному дню защиты детей компанией "Яндекс".

"Яндекс" исследовал поисковые запросы про детей определенного возраста. Ежемесячно пользователи задают крупнейшему российскому поисковику более 1,7 млн запросов, содержащих слова "ребенок", "мальчик" и "девочка" и указанием возраста. Такие запросы показывают, что интересует взрослых пользователей Рунета в процессе воспитания детей и с каким проблемами и вопросами они чаще всего сталкиваются.

"Анализ показал, что больше всего пользователи "Яндекса" интересуются младенцами - вопросов про детей до года больше, чем всех запросов про детей от семи до 18 лет вместе взятых. К году количество запросов уменьшается, но к двум опять немного вырастает - возможно, просто для обозначения возраста один год используются другие слова, например "годовалый". После двух количество вопросов в целом падает", - отмечается в исследовании.

Наиболее заметные всплески - в пять и десять лет, когда больше, чем в другие годы, спрашивают про празднование дня рождения, например,"как провести день рождения ребенку 5 лет дома сценарий", "квест на день рождения ребенку 10 лет".

Примерно до восьми лет пол детей не очень важен - чаще задают запросы со словом "ребенок", чем "мальчик" или "девочка". После этого возраста про девочек спрашивают гораздо больше, чем про мальчиков.

О чем спрашивают пользователи

Тематики вопросов, которые вызывают дети различного возраста, существенно различаются. Если про годовалых детей больше всего интересует, чем их кормить ("творожная запеканка для ребенка 1 года, ужин для ребенка 1 год рецепты"), то после трех лет никто особо не спрашивает ни про меню с рецептами на неделю, ни вообще про еду.

В два года возникает тревога по поводу того, что ребенок не разговаривает, а также проблема истерик: "ребенок 2 года не разговаривает", "истерика у ребенка 2 года что делать".

Судя по запросам, к трем годам дети перестают слушаться, в десять задумываются о том, как заработать, в двенадцать - не хотят учиться: "ребенок 3 года не слушается", "как заработать деньги ребенку 11 лет", "ребенок 12 лет не хочет учиться советы психолога". Читать учатся чаще в шесть лет, буквы учат в пять, таблицу умножения - в восемь: "как выучить буквы с ребенком 5 лет", "как быстро выучить таблицу умножения ребенку 8 лет за 5 минут".

Запросы про совсем маленьких детей - до года - посвящены в основном здоровью и питанию. Также, судя по поисковым запросам, довольно много детей все-таки падают с дивана (поисковик получает много запросов вида "ребенок 6 месяцев упал с дивана на пол").

Исследование основано на анализе поисковых запросов со словами "ребенок", "мальчик" и "девочка" и указанием возраста в годах или в месяцах.