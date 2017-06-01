"Яндекс:" число запросов о младенцах больше числа всех запросов про детей от 7 до 18 лет

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Число поисковых запросов в Рунете про детей до года больше, чем всех запросов про детей от семи до 18 лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного к Международному дню защиты детей компанией "Яндекс".
"Яндекс" исследовал поисковые запросы про детей определенного возраста. Ежемесячно пользователи задают крупнейшему российскому поисковику более 1,7 млн запросов, содержащих слова "ребенок", "мальчик" и "девочка" и указанием возраста. Такие запросы показывают, что интересует взрослых пользователей Рунета в процессе воспитания детей и с каким проблемами и вопросами они чаще всего сталкиваются.
"Анализ показал, что больше всего пользователи "Яндекса" интересуются младенцами - вопросов про детей до года больше, чем всех запросов про детей от семи до 18 лет вместе взятых. К году количество запросов уменьшается, но к двум опять немного вырастает - возможно, просто для обозначения возраста один год используются другие слова, например "годовалый". После двух количество вопросов в целом падает", - отмечается в исследовании.
Наиболее заметные всплески - в пять и десять лет, когда больше, чем в другие годы, спрашивают про празднование дня рождения, например,"как провести день рождения ребенку 5 лет дома сценарий", "квест на день рождения ребенку 10 лет".
Примерно до восьми лет пол детей не очень важен - чаще задают запросы со словом "ребенок", чем "мальчик" или "девочка". После этого возраста про девочек спрашивают гораздо больше, чем про мальчиков.
Тематики вопросов, которые вызывают дети различного возраста, существенно различаются. Если про годовалых детей больше всего интересует, чем их кормить ("творожная запеканка для ребенка 1 года, ужин для ребенка 1 год рецепты"), то после трех лет никто особо не спрашивает ни про меню с рецептами на неделю, ни вообще про еду.
В два года возникает тревога по поводу того, что ребенок не разговаривает, а также проблема истерик: "ребенок 2 года не разговаривает", "истерика у ребенка 2 года что делать".
Судя по запросам, к трем годам дети перестают слушаться, в десять задумываются о том, как заработать, в двенадцать - не хотят учиться: "ребенок 3 года не слушается", "как заработать деньги ребенку 11 лет", "ребенок 12 лет не хочет учиться советы психолога". Читать учатся чаще в шесть лет, буквы учат в пять, таблицу умножения - в восемь: "как выучить буквы с ребенком 5 лет", "как быстро выучить таблицу умножения ребенку 8 лет за 5 минут".
Запросы про совсем маленьких детей - до года - посвящены в основном здоровью и питанию. Также, судя по поисковым запросам, довольно много детей все-таки падают с дивана (поисковик получает много запросов вида "ребенок 6 месяцев упал с дивана на пол").
Исследование основано на анализе поисковых запросов со словами "ребенок", "мальчик" и "девочка" и указанием возраста в годах или в месяцах.