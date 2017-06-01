Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.06:
$ 56.54
€ 63.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В центре Москвы нашли топоры древнего племени, жившего на этой территории 4 тыс. лет назад

Общество
1 июня, 14:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Археологи не исключают, что рядом со строящимся парком "Зарядье" несколько тысяч лет назад могло находиться поселение племени фатьяновцев

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Топоры бронзового века, принадлежавшие древнему племени фатьяновской культуры, которое жило на территории столицы на рубеже 2-3 тысячелетий до нашей эры, обнаружили археологи во время работ по созданию парка "Зарядье" в центре Москвы и благоустройству в рамках программы "Моя улица". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте столичной мэрии.

"Оба топора сделаны из камня. Они характерны для рубежа 2-3 тысячелетий до нашей эры", - говорится в сообщении. В мэрии отметили, что, хотя найденные артефакты относятся к бронзовому веку, археологи обнаружили их в культурных слоях XVI-XVII веков. "Науке известны случаи, когда каменные топоры могли использовать вторично в более позднее время. Предположительно они могли быть амулетами", - приводятся на сайте слова руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

Глава ведомства отметил, что один из топоров в виде камня с дырой посредине называли "куриный бог" и верили, что он приносит удачу в ведении домашнего хозяйства. Он также предположил, что, возможно, топоры применялись как точильные камни или грузила для рыболовных сетей. По его словам, люди, нашедшие и использовавшие эти камни в XVI-XVII веках, не догадывались, насколько они древние, и не понимали их предназначения.

В мэрии добавили, что находки относятся к племени фатьяновско-балановской культуры, существовавшего в бронзовом веке. Следы пребывания этого племени находили на территории России, от Новгородской области до Татарстана, в том числе в Москве и Подмосковье. "Среди ученых племя получило условное название "фатьяновцы" в честь деревни Фатьяново в Ярославской области. Именно там в 1873 году впервые были найдены могильники, предметы быта, говорящие об особой культуре у этих людей", - говорится в сообщении.

В Москве следы поселений фатьяновцев уже находили на территориях парка "Царицыно" и Нескучного сада. "Археологи не исключают, что рядом с "Зарядьем" тоже могло находиться поселение - памятник фатьяновской культуры", - отметил Емельянов. Найденные артефакты изучают специалисты, а в будущем находки могут быть переданы в музей или станут экспонатами временных выставок, посвященных археологии Москвы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Отдыхающие на пляже в Серебряном бору, Москва
Открытие летнего сезона в Москве: где в столице искупаться и позагорать
Лиза, Костик и Илья Дерзаевы
Мальчик, который никогда не плакал: история усыновления ребенка из интерната для инвалидов
Спасайтесь правильно: как вести себя в городе при урагане
Фото
Так выглядит сейчас река Кума у села Отказное, которое находится под угрозой подтопления
4
В селе Горькая Балка развернуты пункты временного размещения для жителей Ставрополья
14
Московский велопарад собрал рекордные 40 тысяч участников
13
В Москве состоялся Зеленый марафон "Бегущие сердца"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Омске 16-летний подросток спас тонущего мужчину с двумя детьми
2
В США впервые выкатили из ангара самолет Stratolaunch, способный запускать ракеты-носители
3
В США создан самый большой в мире самолет, предназначенный для запуска ракет в космос
4
"Нафтогаз": суд Стокгольма отменил условие "бери или плати" в контракте с "Газпромом"
5
Иностранные водители с 1 июня не смогут работать по специальности без российских прав
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Резкое потепление до 27 градусов ожидается в Москве в начале следующей недели
Темы дня
Загрузка...
Реклама