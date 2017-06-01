В центре Москвы нашли топоры древнего племени, жившего на этой территории 4 тыс. лет назад

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Топоры бронзового века, принадлежавшие древнему племени фатьяновской культуры, которое жило на территории столицы на рубеже 2-3 тысячелетий до нашей эры, обнаружили археологи во время работ по созданию парка "Зарядье" в центре Москвы и благоустройству в рамках программы "Моя улица". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте столичной мэрии.

"Оба топора сделаны из камня. Они характерны для рубежа 2-3 тысячелетий до нашей эры", - говорится в сообщении. В мэрии отметили, что, хотя найденные артефакты относятся к бронзовому веку, археологи обнаружили их в культурных слоях XVI-XVII веков. "Науке известны случаи, когда каменные топоры могли использовать вторично в более позднее время. Предположительно они могли быть амулетами", - приводятся на сайте слова руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

Глава ведомства отметил, что один из топоров в виде камня с дырой посредине называли "куриный бог" и верили, что он приносит удачу в ведении домашнего хозяйства. Он также предположил, что, возможно, топоры применялись как точильные камни или грузила для рыболовных сетей. По его словам, люди, нашедшие и использовавшие эти камни в XVI-XVII веках, не догадывались, насколько они древние, и не понимали их предназначения.

В мэрии добавили, что находки относятся к племени фатьяновско-балановской культуры, существовавшего в бронзовом веке. Следы пребывания этого племени находили на территории России, от Новгородской области до Татарстана, в том числе в Москве и Подмосковье. "Среди ученых племя получило условное название "фатьяновцы" в честь деревни Фатьяново в Ярославской области. Именно там в 1873 году впервые были найдены могильники, предметы быта, говорящие об особой культуре у этих людей", - говорится в сообщении.

В Москве следы поселений фатьяновцев уже находили на территориях парка "Царицыно" и Нескучного сада. "Археологи не исключают, что рядом с "Зарядьем" тоже могло находиться поселение - памятник фатьяновской культуры", - отметил Емельянов. Найденные артефакты изучают специалисты, а в будущем находки могут быть переданы в музей или станут экспонатами временных выставок, посвященных археологии Москвы.