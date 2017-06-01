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СМИ: билеты на благотворительный концерт в Манчестере распроданы за 20 минут

Общество
1 июня, 14:59 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков

Все вырученные средства будут перечислены в чрезвычайный фонд We Love Manchester, созданный для помощи пострадавшим от теракта

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Монтаж сцены, на которой пройдет благотворительный концерт "One Love Manchester", Манчестер, 1 июня

Монтаж сцены, на которой пройдет благотворительный концерт "One Love Manchester", Манчестер, 1 июня

© Danny Lawson/PA via AP

ЛОНДОН, 1 июня. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Билеты на благотворительный концерт 4 июля под названием One Love Manchester в помощь пострадавшим от теракта в Манчестере, были распроданы менее чем за 20 минут.

Об этом сообщает агентство Press Association, которое указывает на то, что сайт продаж билетов испытал серьезные проблемы на фоне слишком большого спроса.

Стоимость билетов составляет 40 фунтов стерлингов ($51). Все вырученные от этих продаж средства будут перечислены в чрезвычайный фонд We Love Manchester, созданный городским советом вместе с британским отделением Красного Креста для помощи пострадавшим от теракта.

Планируется, что в концерте примут участие группы Coldplay, Take That и Black Eyed Peas, а также такие исполнители как Майли Сайрус, Джастин Бибер, Кети Перри и другие. Но главное - в рамках программы шоу на сцене должна появиться американская певица Ариана Гранде, которая вернется в Манчестер после трагедии. Ведь именно на ее концерте поздним вечером 22 мая и был совершен теракт.

После теракта певица отменила свои выступления в Лондоне и ряде других европейских городов, из-за психологического шока, так и по соображениям безопасности. Позднее на своей странице в Instagram Гранде пообещала вернуться в Манчестер с благотворительным концертом и собрать средства для пострадавших и семей погибших в результате теракта.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" произошел в ночь на 23 мая сразу после завершения выступления Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Жертвами теракта, осуществленного британским террористом-смертником ливийского происхождения Салманом Абеди, стали 22 человека, 75 получили ранения.

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Теракт на стадионе "Манчестер-Арена"
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