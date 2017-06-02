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Профильный ЕГЭ по математике сдадут более 400 тыс. школьников

Общество
2 июня, 1:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. ЕГЭ по математике профильного уровня напишут в пятницу 424 тыс. школьников, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Заявления на участие в ЕГЭ по математике профильного уровня в основной период подали около 424 тыс. человек, экзамен пройдет во всех регионах РФ, для его проведения будет задействовано около 4,5 тыс. пунктов проведения экзаменов", - отметили в пресс-службе.

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Экзаменационная работа профильного уровня состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. ЕГЭ длится четыре часа. Установленный минимальный балл по математике профильного уровня составляет 27 баллов. Результаты экзамена станут известны не позднее 16 июня.

С 2015 года ЕГЭ по математике был разделен на базовый и профильный уровни. Успешная сдача экзамена базового уровня позволяет получить аттестат об окончании школы, а также подать документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний. Профильный ЕГЭ необходимо сдать для поступления в вузы на специальности, где математика является одним из вступительных экзаменов. ЕГЭ по математике базового уровня прошел 31 мая, в нем приняли участие более 560 тыс. человек.

29 мая в России стартовал основный этап ЕГЭ-2017, он продлится до 1 июля. Всего в экзаменах примут участие 703 тыс. человек. В ходе первых экзаменов, по географии и информатике, портал онлайн-наблюдения за ЕГЭ подвергся хакерским атакам, все они были отбиты. Кроме того, из-за погодных условий экзамены были перенесены в Советском районе Ставропольского края, участники смогут сдать их в резервный день.

Досрочная волна ЕГЭ-2017 проходила с 23 марта по 14 апреля. В ней приняли участие 44 тысячи человек. Досрочные экзамены прошли без сбоев.

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