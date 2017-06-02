В Токио представили российский туристический потенциал Russian Tourism Road Show

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ТОКИО, 2 июня. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Туристический потенциал России и ее регионов был представлен на прошедшей в пятницу в Токио презентации Федерального агентства по туризму Russian Tourism Road Show.
"Туристические возможности между Россией и Японией достаточно большие", - подчеркнул во вступительном слове заведующий консульским отделом посольства РФ в Японии Михаил Сергеев. Он подчеркнул, что правительства двух стран прикладывают много сил для развития туристических связей между нашими двумя странами и развития туристического бизнеса в России в целом.
"В предстоящие годы в России пройдет много интересных международных событий, включая Чемпионат мира по футболу, - отметил, в свою очередь, представитель японской ассоциации туристических агентств Японии Юидзи Иида. - Сейчас замечательная возможность посетить Россию и ее регионы".
В рамках состоявшейся презентации японскую сторону познакомили с туристическим потенциалом российских регионов, включая республику Бурятия, Приморский край, Дальний Восток, а также с предложениями Москвы и Санкт-Петербурга в этой сфере.