Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.06:
$ 56.54
€ 63.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Токио представили российский туристический потенциал Russian Tourism Road Show

Общество
2 июня, 4:56 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев

Правительства России и Японии прикладывают много сил для развития туристических связей между странами, подчеркнул заведующий консульским отделом посольства РФ в Японии Михаил Сергеев

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 2 июня. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Туристический потенциал России и ее регионов был представлен на прошедшей в пятницу в Токио презентации Федерального агентства по туризму Russian Tourism Road Show.

"Туристические возможности между Россией и Японией достаточно большие", - подчеркнул во вступительном слове заведующий консульским отделом посольства РФ в Японии Михаил Сергеев. Он подчеркнул, что правительства двух стран прикладывают много сил для развития туристических связей между нашими двумя странами и развития туристического бизнеса в России в целом.

"В предстоящие годы в России пройдет много интересных международных событий, включая Чемпионат мира по футболу, - отметил, в свою очередь, представитель японской ассоциации туристических агентств Японии Юидзи Иида. - Сейчас замечательная возможность посетить Россию и ее регионы".

В рамках состоявшейся презентации японскую сторону познакомили с туристическим потенциалом российских регионов, включая республику Бурятия, Приморский край, Дальний Восток, а также с предложениями Москвы и Санкт-Петербурга в этой сфере.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Отдыхающие на пляже в Серебряном бору, Москва
Открытие летнего сезона в Москве: где в столице искупаться и позагорать
Лиза, Костик и Илья Дерзаевы
Мальчик, который никогда не плакал: история усыновления ребенка из интерната для инвалидов
Спасайтесь правильно: как вести себя в городе при урагане
Фото
Так выглядит сейчас река Кума у села Отказное, которое находится под угрозой подтопления
4
В селе Горькая Балка развернуты пункты временного размещения для жителей Ставрополья
14
Московский велопарад собрал рекордные 40 тысяч участников
13
В Москве состоялся Зеленый марафон "Бегущие сердца"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Драматическое решение": мировая реакция на выход США из Парижского соглашения по климату
2
СМИ: Трамп сразу после прихода к власти пытался отменить санкции против РФ
3
Белый дом назвал Парижское соглашение по климату "плохой сделкой для американцев"
4
В ВМС США передан авианосец нового класса
5
CNN: США выделили бомбардировщики B-52 для учений НАТО у границ РФ
6
Путин похвалил свою службу безопасности в интервью Оливеру Стоуну
7
МЧС предупредило об усилении ветра до 23 м/с в 14 регионах России
Темы дня
Загрузка...
Реклама