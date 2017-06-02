Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.06:
$ 56.54
€ 63.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кузнецова допустила создание в России министерства по делам семьи

Общество
2 июня, 10:02 UTC+3 УФА УФА 2, июня. /ТАСС

По мнению детского омбудсмена, создание таких ведомств возможно и на региональном, и на федеральном уровне

Поделиться
Материал из 1 страницы

УФА, 2 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова допускает создание в России министерства по делам семьи. Так она прокомментировала инициативу об учреждении такого ведомства, выдвинутую властями Башкирии.

"Детская тема затрагивает как минимум 20 ведомств, (которые) сейчас решают детские проблемы, семейную тематику. Поэтому в какой-то степени аккумулирование в едином ведомстве имеет значение", - сказала детский омбудсмен журналистам.

Кузнецова подчеркнула важность содержательной части этой инициативы. По ее мнению, создание таких ведомств возможно и на региональном, и на федеральном уровне.

Кузнецова с 1 июня совершает рабочую поездку по Башкортостану. Она приняла участие в родительском форуме, встретилась с руководством республики.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кузнецова, Анна Юрьевна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Отдыхающие на пляже в Серебряном бору, Москва
Открытие летнего сезона в Москве: где в столице искупаться и позагорать
Лиза, Костик и Илья Дерзаевы
Мальчик, который никогда не плакал: история усыновления ребенка из интерната для инвалидов
Спасайтесь правильно: как вести себя в городе при урагане
Фото
Так выглядит сейчас река Кума у села Отказное, которое находится под угрозой подтопления
4
В селе Горькая Балка развернуты пункты временного размещения для жителей Ставрополья
14
Московский велопарад собрал рекордные 40 тысяч участников
13
В Москве состоялся Зеленый марафон "Бегущие сердца"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число погибших в перестрелке на западе Москвы увеличилось до двух человек
2
Путин не относит Сноудена к предателям, но одобряет не все его действия
3
Россия частично сняла ограничения на поставки продуктов из Турции
4
В ВМС США передан авианосец нового класса
5
"Драматическое решение": мировая реакция на выход США из Парижского соглашения по климату
6
СМИ: Трамп сразу после прихода к власти пытался отменить санкции против РФ
7
В Подмосковье при столкновении двух автобусов пострадали 14 человек
Темы дня
Загрузка...
Реклама