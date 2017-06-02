Кузнецова допустила создание в России министерства по делам семьи

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УФА, 2 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова допускает создание в России министерства по делам семьи. Так она прокомментировала инициативу об учреждении такого ведомства, выдвинутую властями Башкирии.
"Детская тема затрагивает как минимум 20 ведомств, (которые) сейчас решают детские проблемы, семейную тематику. Поэтому в какой-то степени аккумулирование в едином ведомстве имеет значение", - сказала детский омбудсмен журналистам.
Кузнецова подчеркнула важность содержательной части этой инициативы. По ее мнению, создание таких ведомств возможно и на региональном, и на федеральном уровне.
Кузнецова с 1 июня совершает рабочую поездку по Башкортостану. Она приняла участие в родительском форуме, встретилась с руководством республики.