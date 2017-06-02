Рособрнадзор запретил прием в два вуза

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Рособрнадзор запретил прием в два частных вуза, еще один частично лишил аккредитации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"С 22 мая по 01 июня 2017 года применены следующие меры по результатам проведенных проверок: за неисполнение предписания в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в Байкальский гуманитарный институт, Институт международной торговли и права. Кроме того, частично лишена государственной аккредитации Московская академия экономики и права", - говорится в сообщении.
Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по- прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом, вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.