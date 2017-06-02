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Московское метро внедрило все имеющиеся в Европе способы оплаты проезда

Общество
2 июня, 11:44 UTC+3 ЛЕЙПЦИГ ЛЕЙПЦИГ 2, июня. /ТАСС

Столица внедрила в том числе и возможность прохода через турникеты с помощью мобильного телефона

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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

ЛЕЙПЦИГ, 2 июня. /ТАСС/. Московский метрополитен внедрил все имеющиеся в Европе способы оплаты проезда в метро и на Московском центральном кольце (МЦК), в том числе возможность прохода через турникеты с помощью мобильного телефона на базе трех мировых платежных систем. Об этом сообщил в пятницу ТАСС первый замруководителя столичного департамента транспорта Гамид Булатов.

"У нас в метро и на МЦК на сегодняшний день самое большое в Европе количество способов оплаты проезда. Это включает в себя традиционные способы - покупка билетов в кассе и автоматах, электронная транспортная карта "Тройка" с массой способов пополнения. Плюс к этому добавилась возможность оплаты банковской картой в кассе и автоматах, в том числе бесконтактным способом и мобильными телефонами на турникете, включая оплату на базе платежных систем Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay. Все имеющиеся способы оплаты мы внедрили", - сказал он.

Также в Москве действуют широкие возможности пополнения карты "Тройка" через мобильное приложение "Метро Москвы": через банковскую карту, со счета мобильного телефона, с помощью электронных кошельков Яндекс-Деньги, Qiwi, WebMoney.

Стоимость одной поездки по билету "Единый" составляет 55 рублей, при этом при оплате она на турникете на 20% меньше и составляет 40 рублей. При проходе в метро, автобусе, троллейбусе и трамвае по карте "Тройка" за одну поездку списывается 35 рублей. По тарифу "90 минут" поездка на двух видах транспорта обходится в 54 рубля.

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