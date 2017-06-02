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Ледоход на Печоре пересек границу Коми и Ненецкого округа

Общество
2 июня, 12:34 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 2, июня. /ТАСС

Комиссия администрации НАО по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ проведет 2 июня облет территории для проведения мониторинга ледовой обстановки на Печоре

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АРХАНГЕЛЬСК, 2 июня. /ТАСС/. Ледоход на Печоре зашел на территорию Ненецкого автономного округа (НАО) из Коми, сообщили в пресс-службе администрации НАО.

"Голова ледохода на реке Печоре развивается на территории НАО в 113-128 км от Нарьян-Мара на участке населенных пунктов Тошвиска (НАО) - Леждуг (Республика Коми). Выше по течению до села Мутный Материк наблюдается ледоход различной интенсивности. При этом подвижки льда распространились уже до поселка Хонгурей, который находится в 53 км от столицы Ненецкого округа", - говорится в сообщении.

Комиссия администрации НАО по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) во главе с вице-губернатором Сергеем Боенко планирует провести облет на вертолете территории округа для проведения мониторинга ледовой обстановки на Печоре. В Нарьян-Маре ледоход ожидается 6-8 июня, что позднее обычных сроков на 5-10 дней.

В этом году ледоход на Печоре двигается медленно из-за невысоких уровней воды и холодной погоды, установившейся в апреле-мае на территории Республики Коми.

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