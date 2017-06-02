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МЧС предупреждает жителей Подмосковья о грозе с градом и усилении ветра

Общество
2 июня, 15:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

Порывы ветра могут достигнуть 20 м/с

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© Дмитрий Макаров/ТАСС

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. МЧС распространило экстренное предупреждение о дожде с градом и усилении ветра с порывами до 20 метров в секунду в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

"Сегодня на территории Подмосковья ожидается гроза с дождем, град, усиление северо-западного ветра с порывами до 20 м/с", - сказал собеседник агентства.

В МЧС подчеркнули, что во время непогоды есть вероятность повреждения линий электропередачи, частичного повала деревьев, повреждения широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций. "В целях безопасности закройте окна в помещениях. По возможности поставьте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте машину вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие строения", - посоветовали в ГУ МЧС.

Москва и Подмосковье 29 мая пережили удар стихии: шквалистый ветер валил деревья, рекламные конструкции, остановки общественного транспорта, срывал крыши. По последним данным СК РФ, жертвами стихийного бедствия стали 15 человек (десять человек погибли в Москве, пятеро - в Подмосковье). Более 100 человек до сих пор остаются в больницах.

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