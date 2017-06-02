Почти 1300 человек обратились к психологам после шквалистого ветра в Москве

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Почти 1300 звонков поступило на горячую линию Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России после шквала в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центра.
"На горячую линию, открытую в связи с неблагоприятными метеоявлениями на территории Москвы и Московской области, поступило почти 1300 звонков. В основном психологи оказывали людям информационную поддержку, в некоторых случаях потребовалась и психологическая помощь", - сказал сотрудник ЦЭПП.
По его словам, психологическая поддержка была оказана людям, столкнувшимся со стихией, а также тем, чьи близкие пострадали или погибли в результате шквалистого ветра. Обратившиеся также могли получить справочную информацию.
Горячая линия МЧС - телефонная служба, открывающаяся на базе Центра экстренной психологической помощи и его филиалов, а также региональных отделений МЧС России в случае чрезвычайной ситуации с целью оказания информационной и психологической поддержки населению.