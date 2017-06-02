МЧС предупреждает об ухудшении погоды в 19 регионах

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Погода в 19 регионах Центрального и Приволжского федеральных округов в субботу значительно ухудшится, в 11 из них ожидаются порывы ветра до 28 метров в секунду, в ряде субъектов РФ прогнозируются заморозки.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС.

"Второго июня 2017 года от Гидрометцентра России были получены прогнозы об ухудшении погодных условий в ряде областей Центрального и Приволжского регионов. Третьего июня под воздействие неблагоприятных явлений подпадают Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Кировская, Костромская, Нижегородская, Московская, Оренбургская, Рязанская, Саратовская, Самарская, Смоленская, Тамбовская, Ярославская (области), Пермский край, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Татарстан", - сообщили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, в отдельных районах Башкирии, Пермского края и Оренбургской области порывы ветра могут достигать 25-28 м/с, а Воронежской, Ивановской, Костромской, Тамбовской, Кировской, Самарской, Саратовской и Татарстане - до 18-22 м/с при грозе.

"В целом на территории этих 22 регионов пройдут умеренные осадки в виде дождей, с грозами и мокрым снегом, в ряде регионов в ночное время ожидаются заморозки до минус двух градусов", - уточнили в центре.

Как отметили в пресс-службе, из-за непогоды повышается вероятность нарушения электроснабжения, повреждения линий электропередачи и линий связи. "ЦРЦ МЧС России рекомендует населению по возможности не покидать свои дома, избегать широкоформатных и слабо укрепленных конструкций, кровель зданий и деревьев, водителям отказаться от использования личного автотранспорта", - сказал собеседник агентства.

Представитель пресс-службы добавил, что в связи с прогнозом подразделения МЧС Центрального и Приволжского федеральных округов приведены в режим повышенной готовности.