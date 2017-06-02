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Объединенные электронные проездные Москвы и Петербурга поступили в продажу

Общество
2 июня, 23:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

В течение месяца их начнут продавать во всех станциях московского и петербургского метро

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Объединенные электронные проездные билеты "Тройка - Подорожник" начиная с пятницы, 2 июня, можно купить на станции метро "Комсомольская" в Москве и на "Площади Восстания" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что карты технически идентичны: единый функционал включает наличие двух "Кошельков" для проезда на городском транспорте в обоих городах, а также возможность одновременного хранения билетов Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) и Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК). Отличаться проездные будут только внешним видом и городом распространения. В течение месяца продавать их начнут и на остальных станциях московского и петербургского метро.

"Особенно актуальны объединенные карты "Тройка" и "Подорожник" будут во время проведения в России крупнейших футбольных турниров - Кубка конфедераций, который пройдет уже этим летом, и чемпионата мира по футболу 2018 года. В будущем в единую систему электронных транспортных карт Москвы и Санкт-Петербурга может войти и подмосковная "Стрелка", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Отмечается, что с сентября пассажиры также смогут записывать на единый проездной билеты Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК), а также действующие в Москве билеты "Единый".

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