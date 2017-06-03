Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ариана Гранде навестила в больнице детей, пострадавших на ее концерте в Манчестере

Общество
3 июня, 6:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июня. /ТАСС

23-летняя исполнительница привезла детям подарки, узнавала об их самочувствии, фотографировалась с юными пациентами и раздавала автографы

Поделиться
Материал из 1 страницы
Ариана Гранде

Ариана Гранде

© Photo by Richard Shotwell/Invision/AP

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Американская певица Ариана Гранде посетила детей, пострадавших при взрыве на ее концерте в Манчестере 23 мая. Об этом сообщила британская газета Daily Mirror.

Гранде нанесла визит в Королевский детский госпиталь Манчестера, куда сразу после теракта были направлены 12 детей младше 16 лет, пострадавших в результате нападения. Певица пообщалась с пациентами, их родственниками и врачами. По данным издания, 23-летняя исполнительница привезла детям подарки, узнавала об их самочувствии, фотографировалась с юными пациентами и раздавала автографы. Многие родители не могли сдержать слез, отмечает Daily Mirror.

"Я так горжусь вами. Вы такие сильные и великолепно держитесь", - приводит издание слова певицы, адресованные детям.

Публикация от Ariana Grande (@arianagrande)

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел в ночь на 23 мая сразу после завершения выступления Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Жертвами теракта, осуществленного британским террористом-смертником ливийского происхождения, стали 22 человека, 75 получили ранения. Среди погибших и пострадавших было много детей и подростков, среди которых Гранде особенно популярна.

Через два дня после атаки пострадавших на концерте детей в Королевском детском госпитале навестила королева Великобритании Елизавета II. Глава государства обсудила с детьми концерт и назвала Ариану Гранде "очень хорошей певицей".

В это воскресенье на стадионе Old Trafford в Манчестере состоится благотворительный концерт в помощь пострадавшим от теракта под названием One Love Manchester. Билеты на мероприятие, в котором примут участие группы Coldplay, Take That и Black Eyed Peas, исполнители Майли Сайрус, Джастин Бибер, Кети Перри и Ариана Гранде, были раскуплены за 20 минут. Вырученные средства будут перечислены в чрезвычайный фонд We Love Manchester, созданный городским советом вместе с британским отделением Красного Креста для помощи пострадавшим от теракта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракт на стадионе "Манчестер-Арена"
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Отдыхающие на пляже в Серебряном бору, Москва
Открытие летнего сезона в Москве: где в столице искупаться и позагорать
Лиза, Костик и Илья Дерзаевы
Мальчик, который никогда не плакал: история усыновления ребенка из интерната для инвалидов
Спасайтесь правильно: как вести себя в городе при урагане
Фото
Так выглядит сейчас река Кума у села Отказное, которое находится под угрозой подтопления
4
В селе Горькая Балка развернуты пункты временного размещения для жителей Ставрополья
14
Московский велопарад собрал рекордные 40 тысяч участников
13
В Москве состоялся Зеленый марафон "Бегущие сердца"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Зампостпреда РФ при ООН потребовал от США разъяснений по поводу санкций в отношении КНДР
2
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в 19 регионах
3
Объединенные электронные проездные Москвы и Петербурга поступили в продажу
4
Житель Саратова бросил гранату в полицейских
5
Эксперт: Роскосмос принял решение о возвращении на Байконур по экономическим соображениям
6
Франция хочет поставлять "Мистрали" странам АТР
7
Экс-начальник подмосковного управления Росгвардии Лаушкин объявлен в розыск
Темы дня
Загрузка...
Реклама