Ариана Гранде навестила в больнице детей, пострадавших на ее концерте в Манчестере

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Американская певица Ариана Гранде посетила детей, пострадавших при взрыве на ее концерте в Манчестере 23 мая. Об этом сообщила британская газета Daily Mirror.

Гранде нанесла визит в Королевский детский госпиталь Манчестера, куда сразу после теракта были направлены 12 детей младше 16 лет, пострадавших в результате нападения. Певица пообщалась с пациентами, их родственниками и врачами. По данным издания, 23-летняя исполнительница привезла детям подарки, узнавала об их самочувствии, фотографировалась с юными пациентами и раздавала автографы. Многие родители не могли сдержать слез, отмечает Daily Mirror.

"Я так горжусь вами. Вы такие сильные и великолепно держитесь", - приводит издание слова певицы, адресованные детям.

Публикация от Ariana Grande (@arianagrande) Июн 2 2017 в 4:48 PDT

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел в ночь на 23 мая сразу после завершения выступления Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Жертвами теракта, осуществленного британским террористом-смертником ливийского происхождения, стали 22 человека, 75 получили ранения. Среди погибших и пострадавших было много детей и подростков, среди которых Гранде особенно популярна.

Через два дня после атаки пострадавших на концерте детей в Королевском детском госпитале навестила королева Великобритании Елизавета II. Глава государства обсудила с детьми концерт и назвала Ариану Гранде "очень хорошей певицей".

В это воскресенье на стадионе Old Trafford в Манчестере состоится благотворительный концерт в помощь пострадавшим от теракта под названием One Love Manchester. Билеты на мероприятие, в котором примут участие группы Coldplay, Take That и Black Eyed Peas, исполнители Майли Сайрус, Джастин Бибер, Кети Перри и Ариана Гранде, были раскуплены за 20 минут. Вырученные средства будут перечислены в чрезвычайный фонд We Love Manchester, созданный городским советом вместе с британским отделением Красного Креста для помощи пострадавшим от теракта.