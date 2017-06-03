Кабмин: демографическая ситуация остается проблемой для развития образования в РФ

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Демографическая ситуация является наиболее серьезной проблемой для развития российского высшего образования, проблемой для среднего образования стала нехватка мест в школах. Об этом говорится в ежегодном докладе правительства РФ о реализации государственной политики в сфере образования, опубликованном на сайте кабмина.

"Серьезным фактором, влияющим на развитие российского образования, продолжает оставаться демографическая ситуация. За последние 15 лет (с 2000 по 2015 год) численность школьников сократилась более чем на 27%. "Демографическая яма" из области общего образования перемещается в область среднего профессионального и высшего образования. Так, прогнозная численность студентов вузов в 2017 году может составить около 4,4 млн человек, снизившись более чем на 40% по отношению к численности студентов вузов в 2009 году (7,4 млн человек)", - говорится, в частности, в докладе кабмина.

Также отмечается, что в последние годы устойчивый характер приобретает тенденция повышения рождаемости и увеличения численности детей дошкольного и младшего школьного возраста, а также повышение потребности различных групп населения в качественных и доступных образовательных услугах на уровне дошкольного и начального общего образования. Это создает нехватку учебных мест в средней школе.

"Требует решения проблема, связанная с нехваткой школ, в 20% школ обучение осуществляется в две, а иногда и в три смены. Необходимо строить новые школы и реконструировать имеющиеся, что в конечном итоге должно привести к проведению учебных занятий в первую смену", - говорится в докладе правительства.

По данным авторов доклада, кабмин также планирует продолжить работу по внедрению в образовательную деятельность современных образовательных и информационных технологий, в том числе дистанционных.

Ранее глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева сообщила о просьбе ведомства увеличить объем софинансирования федеральным центром программы строительства школ в регионах в этом году с 25 млрд до около 35 млрд рублей. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял, что правительство при укреплении возможностей федерального бюджета будет изыскивать дополнительные средства на софинансирование школьного строительства в регионах.