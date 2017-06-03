Даниил Гранин стал лауреатом госпремии за гуманитарную деятельность

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МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении Даниилу Гранину Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2016 года, а также вручил награду писателю. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Рассмотрев предложения Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, постановляю: присудить Государственную премию Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2016 года и присвоить почетное звание лауреата Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности Герману (Гранину) Даниилу Александровичу, писателю, общественному деятелю", - говорится в указе.
В церемонии награждения приняли участие деятели культуры и искусства, родственники писателя, а также губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, помощник президента Андрей Фурсенко.
Премия присуждается с 2006 года лицам, ведущим просветительскую и миротворческую деятельность, способствующую утверждению непреходящих нравственных ценностей, консолидации общества и получившую широкое общественное признание в России.
Кандидатура соискателя Государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности определяется на совместном заседании президиумов Совета при президенте по культуре и искусству и Совета при президенте по науке и образованию.
Размер премии составляет 5 млн рублей. Ее лауреатом могут стать не только граждане России, но и иностранные подданные. За прошедшие годы лауреатами становились Патриарх Московской и всея Руси Алексий II, писатели Александр Солженицын и Валентин Распутин, общественные деятели Валентина Терешкова и Евгений Примаков, композитор Александра Пахмутова, дирижер Валерий Гергиев, Жак Ширак, король Испании Хуан Карлос I.
Даниил Гранин родился 1 января 1919 года. Участник Великой Отечественной войны, награжден боевыми орденами. После войны восстанавливал разрушенное энергетическое хозяйство Ленинграда.
Печататься начал с 1949 года. Романы "Искатели", "Иду на грозу", "Картина", повести и рассказы "Собственное мнение", "Место для памятника", "Неизвестный человек", документально-художественные произведения "Размышления перед портретом, которого нет", "Повесть об одном ученом и одном императоре", "Эта странная жизнь", "Выбор цели", "Зубр" объединены сквозной темой: нравственный кодекс и традиции гражданского поведения ученого. Героическому сопротивлению Ленинграда посвящена документальная хроника "Блокадная книга". Произведения последних лет Гранина написаны в жанре мемуаров.